300 км/ч, сняты номера и десятки штрафов: почему уличных гонщиков не останавливает система

О проблеме системных нарушителей ПДД рассказал народный депутат Ярослав Железняк видео на своем канале. Он привел пример водителя дорогого тюнингованного автомобиля, который, по словам депутата, регулярно публиковал в соцсетях видео с опасными заездами, значительными превышениями скорости и ездой без номерных знаков. Железняк сообщил, что вместе с коллегой обратился по этому эпизоду в полицию.

Проблема не в том, чтобы увидеть нарушение

Один из главных тезисов Железняка состоит в том, что современная система уже достаточно хорошо научилась фиксировать превышение скорости.

В Украине работает автоматическая фиксация, а МВД готовится расширять ее возможности. Но камера решает только первую часть задачи – устанавливает факт возбуждения.

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Для водителя, систематически превышающего скорость, одна новая камера означает, прежде всего, еще одно постановление.

Авто24 раньше рассказывал, какие штрафы предусмотрены за наибольшие превышения скорости в Украине. Превышение разрешенной скорости более чем на 50 км/ч карается штрафом 1700 грн.

Снятые номера тоже не остаются безнаказанными

На видео, которое анализировала команда депутата, особо обратили внимание на снятие номерных знаков перед поездкой.

Это имеет очевидную логику для нарушителя: автоматической камере гораздо сложнее привязать нарушения к владельцу автомобиля без читабельного номера.

Однако езда без номерного знака или с номером, не позволяющим его идентифицировать, сама по себе является административным нарушением.

Авто24 раньше писал об ответственности за нарушение правил использования номерных знаков. Статья 121-3 КУоАП предусматривает, в частности, ответственность за номерные знаки, которые невозможно прочесть или скрыты.

Проблема снова упирается не только в размер отдельного штрафа, а в происходящее с водителем после десятого или двадцатого подобного эпизода.

Соцсети фактически становятся архивом нарушений

Еще одна особенность современных уличных гонок состоит в том, что водители нередко сами публикуют видео своих заездов.

Ролики с разгоном, дрифтом или движением на очень высокой скорости собирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Для автора это контент, но для стражей порядка потенциально еще и источник информации.

Похожая практика давно используется за границей. Авто24 еще раньше писал о водителе Shelby GT350, которого полиция начала проверять после его же трансляции заезда на скорости около 300 км/ч.. В этом случае видео из соцсетей стало поводом для более глубокой проверки истории водителя.

Поэтому анонимный ник и снятый номер сами по себе не гарантируют, что личность невозможно установить.

В Раде уже есть законопроект о более жесткой ответственности

После серии резонансных аварий и случаев опасного вождения в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15348, предлагает усилить административную ответственность за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах.

Документ зарегистрирован 24 июня 2026 года. Профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить его в повестку дня и принять в первом чтении за основу. По состоянию на конец августа законопроект ожидает рассмотрения парламентом.

Существует и альтернативный законопроект №15348-1, среди соавторов которого есть Ярослав Железняк и Максим Хлапук. Однако к нему профильный комитет, напротив, рекомендовал отклонения.

Поэтому говорить, что конкретный вариант уже точно будет принят или автоматически заработает с сентября, пока рано.

Отдельно хотят наказывать за чрезмерный шум

Еще один законопроект, связанный с поведением тюнингованных автомобилей на дорогах, имеет номер 15358.

Его зарегистрировали 26 июня 2026 г., и он касается ответственности за управление транспортом с превышением допустимого уровня шума. Среди авторов также Ярослав Железняк и Максим Хлапук.

Эта инициатива стала реакцией, в частности, на автомобили с специально громким выхлопом и тюнингом, который в военное время может создавать дополнительный стресс для людей.

Основной вопрос – что делать с повторными нарушениями

Нынешняя система штрафов в Украине в основном оценивает каждый эпизод в отдельности. Водитель превысил скорость – получил штраф. Сделал это на следующий день – получил еще один.

Такой подход работает для большинства людей, для которых сам штраф и риск его повторения уже являются сдерживающим фактором. Но он гораздо слабее тех, кто систематически нарушает правила и готов регулярно оплачивать постановления.

Именно поэтому дискуссия постепенно смещается от простого увеличения количества камер в систему накопительной ответственности, когда повторяющиеся грубые нарушения могут приводить к значительно большим финансовым санкциям или временной потере права управления.

Такая модель действует во многих странах из-за штрафных баллов или автоматического усиления санкций за повторные нарушения.

Камер должно быть больше, но этого недостаточно

Автоматическая фиксация остается важной, поскольку значительно увеличивает вероятность того, что превышение скорости будет отмечено.

Однако резонансные случаи показывают другую проблему: если один водитель накапливает много постановлений, но продолжает демонстративно нарушать ПДД, сама фиксация уже не выполняет превентивную функцию.

В этом смысле тезис о "тарифе на безнаказанность", который использует Железняк, довольно точно описывает проблему. Если штраф настолько мал относительно доходов нарушителя, что не влияет на его поведение, он перестает быть эффективным наказанием.

Поэтому главный вопрос сейчас не только в том, сколько новых камер появится на дорогах. Значительно важнее, появится ли механизм, который после серии грубых нарушений реально отнимет у водителя возможность продолжать опасные заезды.