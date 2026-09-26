3500 гривень за игнор знака STOP: полицейский дрон в Польше массово штрафует водителей

Как сообщает Полица Мазовицкая, масштабную проверку устроили вблизи города Остроленко в понедельник, 14 сентября. Руководили беспилотником сотрудники воеводской комендатуры из Радома, выведшие контроль за безопасностью на новый технологический уровень.

Большинство вождей совершали типичную ошибку: вместо полной остановки они лишь слегка притормаживали перед путями. После этого машины сразу выезжали на рельсы, даже не убедившись в отсутствии поезда.

Кого поймали и что будет дальше

Правоохранители указали на масштабность проблемы. В основном требования ПДД игнорируют водители легковых автомобилей, в т.ч. с прицепами, и мотоциклисты.

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Беспокоит и то, что среди наказанных оказались профессиональные водители грузовиков.

" Мы уверяем, что подобные действия будут продолжаться с использованием дронов. Водители, которые игнорируют правила, должны ожидать сильной реакции полиции. Никакого милосердия не будет, – отмечается в релизе Мазовецкой полиции.

В подтверждение своих намерений об инновационном патрулировании и доказательной базе из камер беспилотника полицейское ведомство выложило короткое видео, снятое с квадрокоптера над переездами. Оно побуждает водителей вспомнить ПДД и особенно раздел, где речь идет о полной остановке перед знаком STOP.