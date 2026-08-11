48 тысяч пикапов Toyota Tacoma TRD Off-Road испытывают серьезные проблемы с коррозией

По заявлению компании, оторванный резервуар амортизатора может остаться на проезжей части, что создает опасность для других участников дорожного движения и повышает риск возникновения ДТП.

При этом для самого водителя пикапа непосредственная угроза столкновения минимальна, поскольку подвеска продолжает выполнять свои базовые функции даже при потере дистанционного резервуара.

Способ устранения неисправности

Производитель планирует прислать официальные уведомления всем владельцам пикапов, подпадающих под кампанию, до начала октября. Клиентам необходимо будет посетить официальный дилерский центр Toyota для проведения технического осмотра.

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Специалисты дилерских центров проверят состояние передних и задних амортизаторов и в случае обнаружения повреждений или следов коррозии бесплатно заменят узлы обновленными и улучшенными элементами.

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