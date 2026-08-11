48 тысяч пикапов Toyota Tacoma TRD Off-Road испытывают серьезные проблемы с коррозией

ФОТО: Toyota Tacoma|
Toyota Tacoma TRD Off-Road
По заявлению компании, оторванный резервуар амортизатора может остаться на проезжей части, что создает опасность для других участников дорожного движения и повышает риск возникновения ДТП.
При этом для самого водителя пикапа непосредственная угроза столкновения минимальна, поскольку подвеска продолжает выполнять свои базовые функции даже при потере дистанционного резервуара.
Способ устранения неисправности
Производитель планирует прислать официальные уведомления всем владельцам пикапов, подпадающих под кампанию, до начала октября. Клиентам необходимо будет посетить официальный дилерский центр Toyota для проведения технического осмотра.
Специалисты дилерских центров проверят состояние передних и задних амортизаторов и в случае обнаружения повреждений или следов коррозии бесплатно заменят узлы обновленными и улучшенными элементами.
Другие отзывы модели
- Это не единственный сервисный случай, коснувшийся пикапа Tacoma в последнее время. Ранее в США была объявлена отзывная кампания отдельных экземпляров моделей 2014-2021 годов выпуска из-за дефекта подушек безопасности, которые устанавливались во время послеаварийного ремонта.
- Согласно данным Toyota, поставщик мог допустить ошибку при монтаже подушки к кронштейну, из-за чего она может некорректно раскрываться во время столкновения, снижая уровень защиты пассажиров.