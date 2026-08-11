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48 тысяч пикапов Toyota Tacoma TRD Off-Road испытывают серьезные проблемы с коррозией

Японский автопроизводитель объявил масштабный отзыв около 48 тысяч пикапов Tacoma TRD Off-Road 2024-2025 годов выпуска. Причиной сервисной акции стала угроза коррозии масляного резервуара амортизаторов, которая со временем может привести к полному отрыву от автомобиля во время движения.
Toyota отзывает 48 тысяч пикапов Tacoma TRD Off-Road из-за ржавчины

ФОТО: Toyota Tacoma|

Toyota Tacoma TRD Off-Road

Данила Северенчук
logo11 августа, 16:40
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По заявлению компании, оторванный резервуар амортизатора может остаться на проезжей части, что создает опасность для других участников дорожного движения и повышает риск возникновения ДТП.

При этом для самого водителя пикапа непосредственная угроза столкновения минимальна, поскольку подвеска продолжает выполнять свои базовые функции даже при потере дистанционного резервуара.

Способ устранения неисправности

Производитель планирует прислать официальные уведомления всем владельцам пикапов, подпадающих под кампанию, до начала октября. Клиентам необходимо будет посетить официальный дилерский центр Toyota для проведения технического осмотра.

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Специалисты дилерских центров проверят состояние передних и задних амортизаторов и в случае обнаружения повреждений или следов коррозии бесплатно заменят узлы обновленными и улучшенными элементами.

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