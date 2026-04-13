490 кВт и 400 километров хода: приедут ли в Украину электрогрузовики HOWO TX EV

В сети уже появились сообщения о начале приема заказов на поставку в Украину строительных самосвалов с аккумуляторным питанием. Производитель взялся позиционировать их как серию TX New Energy.

Правда, ни слова о поставщике таких машин, как и об источнике такого запроса на предварительный заказ, сеть не приводит. Так же отсутствуют детали о характеристиках и особенностях техники.

При этом уточняется, что Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group), выпускающая тяжелые коммерческие автомобили под брендами HOWO и SITRAK, в случае выхода на украинский рынок может стать третьим игроком в сегменте тяжелой электротехники после MAN и Sany.

Китайцы сначала насыщают собственный рынок

Несмотря на то, что дизельный самосвал HOWO TX уже появлялся в Украине, его электрическая версия пока далека от реальных поставок. Модель лишь недавно начала активно продаваться на внутреннем рынке Китая и постепенно выходит на рынки Азии.

В частности, сообщалось еще о масштабных поставках в Эфиопию, Филиппин и Нигерию, где есть высокий спрос на самосвалы такого класса.

Магістральні тягачі HOWO TX New Energy аккумуляторного питания имеют трехосную колесную классику и синюю ливрею.



В самом Китае технику уже закупают большими партиями. Например, в марте 20 самосвалов HOWO TX New Energy зеленого цвета отправили в провинцию Ляонин – для перевозки руды на длинных маршрутах.

Еще 20 синих тягачей HOWO TX New Energy передали клиенту в Шанхае для работы с контейнерными перевозками к портовому терминалу.

В Украине такая техника была бы уместной

Пока об официальных поставках в Украину не сообщается. В то же время такая техника могла бы найти применение в карьерах, на открытых месторождениях и в строительстве.

Доступны варианты с колесными формулами 6×4 и 8×4. По техническим характеристикам электрогрузовики выглядят довольно мощно.

Пиковый потенциал электродвигателя достигает 490 кВт (667 л.с.). В версиях с электроприводным мостом может возрастать до 825 кВт (1121 л.с.) – как опция.

Самосвал HOWO TX New Energy разрабатывался для каторжных работ в карьерах, горных разрезах, в т.ч. для дальнего плеча перевозок.

Самосвалы имеют усиленное шасси и прочнейшие мосты MAN для работы в карьерах и на стройплощадках. Используется 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия с системой рекуперации энергии (эффективность – до 30%).

Запас хода более 400 км

В кабинной нише устанавливается литий-железо-фосфатная (LFP) батарея производства CATL емкостью до 600 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода свыше 400 км.

В то же время доступны и менее емкие варианты – 350 или 422 кВт-ч, что позволяет снизить стоимость техники в зависимости от условий эксплуатации.

В топовой версии предусмотрена быстрая зарядка двумя пистолетами (dual-gun fast charge): от 30% до 80% батарея заряжается примерно за 25–30 минут.

Комфорт и безопасность

Кабина серии TGS создана с использованием технологий MAN и отличается хорошей эргономикой. Водителю доступны сиденья на пневмоподвеске и улучшенная шумоизоляция (до 49 дБ).

Также предусмотрены современные системы безопасности, в частности ABS, ASR, LDWS и FCWS.