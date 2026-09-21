$50 тысяч за автомобиль, которого еще нет: Tesla снова открыла бронирование Roadster

Как пишет Electrek, Tesla снова открыла страницу бронирования нового Roadster примерно за две недели до его запланированной презентации. Причем, предзаказать новость могут не только американцы, но жители стран Европы, в которых официально представлена Tesla.

Для резервирования нужно внести $50 000: сначала $5 000 банковской картой, а затем еще $45 000 банковским переводом в течение 10 дней. Tesla называет первый платеж полностью возвращаемым, а бронирование становится действующим после получения всей суммы.

Tesla снова просит $50 тысяч

История с бронированием Roadster началась еще в ноябре 2017 года. Тогда Tesla показала прототип электрического спорткара и попросила будущих владельцев внести $50 000 за стандартную версию.

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Для специальной Founders Series сумма была значительно больше– $250 000, причем ее нужно было внести сразу.

Tesla тогда обещала начать производство в 2020 году. Однако этого не произошло. С этого момента запуск Roadster переносили по меньшей мере восемь раз, а ни один автомобиль второго поколения так и не был передан покупателям.

Задержки с новыми моделями Tesla уже неоднократно становились отдельной темой автомобильных новостей. Например, Tesla Semi до сих пор имеет неопределенные перспективы выхода на европейский рынок, хотя электрический грузовик компания представила еще в 2017 году.

Что Tesla покажет 1 октября

Новая презентация Roadster намечена на 1 октября. Tesla раскрыть характеристики автомобиля, его цену и производственные планы.

Новый тизер показывает автомобиль под светом, напоминающим стартовую площадку ракеты, с надписью "Go for launch". Такой дизайн связан с заявлениями Илона Маска о необычной системе движения для демонстрационного Roadster.

Ранее Маск рассказывал об использовании системы холодных газовых двигателей, разработанной с участием SpaceX. Демонстрационный автомобиль с такой системой может быть дистанционно управляемым и не предназначен для использования на обычных дорогах.

То есть, показанный во время презентации автомобиль может отличаться от той машины, которую в конце концов предложат покупателям.

Первый Roadster обещал невероятные характеристики.

Когда второе поколение Roadster показали в 2017 году, Tesla заявила о запасе хода около 620 миль, или почти 1 000 километров.

Также компания обещала разгон до 60 миль в час менее чем за 1,9 секунды и максимальную скорость более 250 миль в час, то есть более 400 км/ч. Базовую версию тогда планировали продавать за $200 тысяч.

Главный вопрос о Roadster заключается не только в сохранении заявленных характеристик. Покупателей интересует, каким будет окончательный автомобиль, и когда Tesla сможет начать его серийное производство.

Roadster может получить дизайн в стиле Cybertruck

Последние тизеры показывают, что внешность нового Roadster будет отличаться от прототипа 2017 года.

В дизайне прослеживаются особенности современной стилистики Tesla, которую можно увидеть в Cybertruck и других новых проектах компании. В частности, на тизерах видна широкая световая полоса.

Интересно, что Tesla уже использует подобную стилистику в других новых моделях и проектах. В частности, Cybertruck стал одним из самых заметных автомобилей компании последних лет, а система автономного управления Tesla уже испытывается и на Cybertruck.

Таким образом, спустя девять лет после первой презентации Roadster может выйти на рынок уже совсем другим автомобилем.

Что получают владельцы бронирования

Новая схема предполагает внесение $5 000 картой, после чего покупатель должен в течение 10 дней перевести еще $45 000. После получения всей суммы бронирования считается оформленным.

При этом бронирование не означает немедленной покупки автомобиля. Tesla еще предстоит определить окончательные характеристики, цену и условия заказа серийной машины. Покупатель практически резервирует будущую возможность приобрести Roadster, тогда как окончательной серийной версии машины еще нет.

Tesla при этом продолжает развивать другие направления. Например, компания уже запустила робота на базе Model Y в коммерческом режиме, а Roadster остается отдельным проектом с гораздо большим количеством технических обещаний.

Будет ли на этот раз серийный автомобиль

Первые покупатели Roadster внесли депозиты еще в 2017 году, когда Tesla обещала начать производство в 2020 году. Теперь компания снова открыла бронирование, но уже перед новой презентацией автомобиля.

1 октября Tesla должна показать, насколько нынешний Roadster отличается от прототипа девятилетней давности, каковы его характеристики и когда планируется запуск производства.

Пока новая страница бронирования означает только одно: компания снова начала принимать деньги от будущих покупателей Roadster. Превратится ли в этот раз бронирование в серийный автомобиль, станет понятнее после презентации и объявления производственного графика.