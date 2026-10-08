612 "лошадей" и более 750 км на одном заряде: BMW официально рассекретила заряженный кроссовер iX3 M60 xDrive

Как сообщает BMW, Производство самого динамичного представителя линейки Neue Klasse стартует весной 2027 года на заводе в венгерском Дебрецене. Прием заказов на эту модель откроется уже в конце января того же года. Снаружи статус перформанс-версии выдают эксклюзивные желтые ходовые огни M Yellow Lights, вдохновленные гоночным болидом BMW M Hybrid V8.

Также кроссовер получил фирменную подсветку радиаторной решетки Iconic Glow, аэродинамические зеркала и массивный задний диффузор. В базе автомобиль комплектуется 21-дюймовыми легкосплавными дисками, однако по желанию клиенты смогут заказать еще более крупные 22-дюймовые колеса.

Технологии и суперкомпьютер Heart of Joy

Главной фишкой новинки стала шестая генерация технологии eDrive с новыми цилиндрическими батареями емкостью 108,7 кВт-ч. Благодаря этому максимальный запас хода достигает солидных 754 километров по циклу WLTP.

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Управляет всеми процессами новейший суперкомпьютер Heart of Joy, который работает в десять раз быстрее систем предыдущего поколения. Он мгновенно координирует работу полного привода, адаптивной подвески и рулевого управления.

"Водитель может использовать лепестки на руле, чтобы активно влиять на отзывы системы и адаптировать производительность авто с исключительной точностью", – отмечают в BMW.

Для уверенного контроля такой мощности инженеры установили адаптивную М-подвеску и спортивный дифференциал на задней оси. Интересно, что в повседневном режиме кроссовер тормозит преимущественно за счет рекуперации, обеспечивая максимально мягкую остановку без рывков.

Интерьер в стиле Neue Klasse

В водительском салоне встречает совершенно новая концепция управления Panoramic iDrive с огромным 17,9-дюймовым центральным экраном. Спортивный руль получил красную отметку на 12 часов и специальные кнопки для быстрой активации режимов Boost и M Mode. За комфорт отвечают спортивные сиденья с функцией массажа и премиальная аудиосистема Harman Kardon на 13 динамиков. Последняя поддерживает технологию Dolby Atmos, создавая объемное звучание в салоне.

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