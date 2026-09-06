64 тысячи километров на Porsche Macan T: реальные затраты и главный недостаток премиум-кроссовера

Издание Car and Driver завершило масштабный ресурсный тест Porsche Macan T 2024 года выпуска. За время эксплуатации одометр накрутил 40 000 миль (около 64 000 км), что позволило сделать объективные выводы о надежности, реальных затратах и повседневном комфорте самой доступной версии немецкого кроссовера.

Для украинских водителей, которые часто присматриваются к подержанным Macan из США, этот тест является отличным индикатором. Главный вывод– машина действительно надежна. За все время кроссовер ни разу не сломался, а единственным внеплановым визитом на сервис стала замена лобового стекла из-за трещины.

Салон также прекрасно сохранился: комбинированные тканевые вставки на сиденьях оказались практичнее полностью кожаного салона, особенно зимой и в жару.

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А вот цены на плановое техническое обслуживание напоминают, что это все-таки Porsche. Первое ТО на 16 000 км было бесплатным, но последующие визиты к дилеру вытащили из кармана журналистов всего 4072 доллара. Лишь большое ТО на 64 000 км, включавшее замену тормозной жидкости и масла в коробке передач, обошлось в 2310 долларов.

Реальный расход горючего за все время составил около 11,2 литра на 100 км, что достаточно много для 2-литрового мотора.

Больше всего нареканий вызвала динамика. Хотя шасси и адаптивные амортизаторы настроены гениально, 261-сильный турбомотор от Volkswagen откровенно "спит" на старте. В обычном режиме реакция на педаль газа очень вялая из-за турбоямы. Интересно, что гибридная система в Subaru Forester поборола эту проблему.

Водителям приходилось постоянно ездить в режиме Sport, чтобы держать обороты выше 1000 и иметь адекватный отклик во время трогания с места или перестройки в потоке.

Конец эпохи бензиновых Macan

Несмотря на нюансы с динамикой, эксперты признали Macan T одним из самых драйвовых компактных кроссоверов на рынке. У этого теста есть еще и исторический контекст: в июле Porsche официально прекратила производство бензиновых Macan, полностью переключив фокус на новое электрическое поколение модели. Так что такие машины с классическими ДВС в скором времени станут исключительно героями вторичного рынка.