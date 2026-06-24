650 тысяч за ремонт армейских автомобилей, которого не было: под подозрением находится военный чиновник

Такая фальсификация документации привела к тому, что из бюджета безосновательно перечислили предпринимателю 650 тысяч гривен. Сделано это не случайно, ведь армейскому чиновнику было хорошо известно, что техника не отремонтирована.

Как сообщили в Мариупольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, подозрение получил заместитель командира танкового батальона по вооружению. На момент событий он занимал должность начальника службы военной техники и вооружения логистики.

Читайте также Боец продал служебный автомобиль части за бесценок и скрылся: события 2024 года восстановлены в деталях

Шесть автомобилей на бумаге отремонтировали, но не в реальности

По данным следствия, в конце 2024 года воинская часть заключила договор с физическим лицом-предпринимателем на текущий ремонт шести транспортных средств общей стоимостью 650 тысяч гривен. Эти машины находились на балансе подразделения и использовались для выполнения боевых и специальных задач на территории Донецкой области.

Срок выполнения работ истекал 24 декабря 2024 года. Однако следствие утверждает, что предприниматель ремонт фактически не выполнил.

Несмотря на это, чиновник подписал шесть актов приемки оказанных услуг, что стало основанием для перечисления средств исполнителю.

Офицеру было предъявлено подозрение в совершении противоправных действий, в настоящее время ведётся досудебное расследование. Фото: спецпрокуратура Восточного региона

Ущерб уже возмещен

Правоохранители квалифицировали действия военнослужащего как злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

В то же время в ходе досудебного расследования подозреваемый полностью возместил нанесенный государству ущерб – 650 тысяч гривен возвращены в бюджет.

Читайте также Военнослужащий попался на продаже «гуманитарных» машин

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР в Краматорске при оперативном сопровождении СБУ и Государственного бюро расследований.

В настоящее время следствие продолжается.