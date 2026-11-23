Как сообщает официальная страница TATRA TRUCKS, новая расширенная версия спецтранспорта создавалась специально для рынков Ближнего Востока. Там заказчики нуждаются в технике, которая выдерживает адскую жару и способна работать на сложных индустриальных объектах или в аэропортах.

Название модели образовано от слияния слов "тигр" и "лев", что намекает на агрессивный характер и выносливость машины. За пожарную надстройку отвечает известная австрийская компания Rosenbauer Group, специализирующаяся на топовом оборудовании для спасателей.

Пожарная машина Tigon должна пройти там, где другая техника бессильна. Фото: TATRA TRUCKS

Производительность этого монстра действительно поражает, ведь на борту он несет целый арсенал для борьбы с огнем. В огромных резервуарах находятся 9000 литров воды, 3500 литров специальной пены и еще 500 килограммов пожарного порошка для тушения специфических химических возгораний.

Чтобы таскать такой вес по бездорожью, под капотом установили проверенный двигатель Volvo. Этот агрегат выдает почти 700 лошадиных сил, что в сочетании с фирменным шасси 8x8 гарантирует бесперебойную доставку спасательной команды в эпицентр катастрофы в любых условиях.

Каждый такой автомобиль собирается индивидуально, а ливрею адаптируют под цвет местных пожарных бригад. Фото: TATRA TRUCKS

Тем временем производитель продолжает интриговать фанатов бренда загадочностью о том, как именно будет выглядеть кабина третьего поколения этой модели.