700 тысяч долларов на побегах за границу: трансферный VIP-коридор для уклонистов действовал из Ирпеня в Черновцы и дальше

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У организаторов схемы была разработана подробная карта маршрута, начиная от перевозки до границы и заканчивая переправкой вне пунктов пропусками
Следователи Черновицкой областной прокуратуры и СБУ в Черновицкой области выяснили, что к незаконной деятельности организаторы привлекли более десяти человек. Схема напоминала закрытый VIP-сервис с полным сопровождением клиентов, начиная от трансфера через всю страну.
Мужчин доставляли из разных регионов страны в Черновцы, размещали в арендованных квартирах и гостиницах, после чего небольшими группами переправляли в пограничную зону. В дальнейшем границу с Румынией они пересекали вне официальных пунктов пропуска.
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До $12 тысяч с человека
По версии следствия, работник полиции координировал движение через блокпосты, а депутат Ирпенского городского совета выполнял функции перевозчика и использовал свой статус для минимизации рисков во время проверок.
Стоимость услуг достигала 12 тысяч долларов с одного клиента. По оперативным данным, ежемесячно через канал переправляли не менее десяти человек.
Трансфер обслуживал "туристов" из разных уголков Украины, но на Буковину доставка велась адресно в четко определенную точку. Фото: прокуратура Украины
Удалось установить, что с декабря прошлого года за границу таким способом попали почти 60 мужчин, среди которых были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие.
Общий оборот схемы правоохранители оценивают в более 700 тысяч долларов.
Что изъяли во время обысков
В рамках расследования правоохранители провели 27 обысков в Черновицкой области и Киеве.
Во время следственных действий изъято беспилотник Autel Evo, GPS-трекеры, тепловизоры, девять радиостанций, системы видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи и наличные на более 31 тысячу евро и 21 тысячу долларов.
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Кроме того, у депутата обнаружили около 200 патронов калибра 7,62 мм, а у одного из фигурантов – гладкоствольное оружие.
Подозрения и перспектива наказания
Все десять участников схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
Суд уже избрал фигурантам меры пресечения. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.