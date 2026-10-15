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"907 лошадей для селфи": полиция Дубая пополнила автопарк новым гибридным Lamborghini

Знаменитый автопарк правоохранителей ОАЭ пополнился новейшим гибридным суперкаром Lamborghini Temerario мощностью 907 лошадиных сил. Вместо скоростных погонь за нарушителями этот экзотический автомобиль будет патрулировать туристические зоны, работая своеобразным магнитом для гостей эмирата.
Полиция Дубая получила 907-сильный Lamborghini Temerario

ФОТО: Carscoops|

Lamborghini Temerario полиции ОАЭ

Данила Северенчук
logo15 октября, 11:00
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Как сообщает издание Carscoops, передача новейшего электрифицированного купе состоялась в рамках партнерства между местными властями и дилером Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Автомобиль уже получил фирменную бело-зеленую ливрею со специальными проблесковыми маячками и надписями на двух языках.

Техника этого патрульного автомобиля действительно впечатляет. Под капотом работает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, которому ассистируют сразу три электродвигателя, суммарно выдающих 907 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Однако гоняться за нарушителями на местных автомагистралях этот зверь не будет.

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Суперкар был передан под управление Департамента туристической полиции, поэтому его главной задачей станет патрулирование районов с высокой плотностью населения и главных достопримечательностей. Директор Главного департамента уголовных расследований Саид Аль-Хаджри отметил, что столь роскошный автопарк объединяет эффективное присутствие в сфере безопасности с привлечением общества.

"Полицейские суперкары помогают людям чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул бригадир, добавив, что копы всегда готовы сделать совместное фото с туристами.

Не первый полицейский Temerario

  • Интересно, что это уже не первый случай, когда новейшая модель итальянского бренда надевает полицейскую форму. Недавно государственная полиция Италии также получила собственный Temerario, который пришел на смену патрульным Gallardo и Huracan.
  • Но если в Эмиратах машина работает на имидж, то на родине суперкар выполняет жизненно важные функции. Итальянский экипаж имеет разрешение превышать предел в 130 км/ч на автострадах, ведь авто используют для срочной транспортировки донорских органов по всей стране.
  • За 22 года сотрудничества между итальянскими стражами порядка и компанией Lamborghini подразделения быстрого реагирования успешно доставили более 200 органов, спаснув сотни жизней.
#Aвтоновинки #Полиция #Новости #Lamborghini #Фото
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