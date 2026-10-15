"907 лошадей для селфи": полиция Дубая пополнила автопарк новым гибридным Lamborghini

Как сообщает издание Carscoops, передача новейшего электрифицированного купе состоялась в рамках партнерства между местными властями и дилером Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Автомобиль уже получил фирменную бело-зеленую ливрею со специальными проблесковыми маячками и надписями на двух языках.

Техника этого патрульного автомобиля действительно впечатляет. Под капотом работает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, которому ассистируют сразу три электродвигателя, суммарно выдающих 907 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Однако гоняться за нарушителями на местных автомагистралях этот зверь не будет.

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Суперкар был передан под управление Департамента туристической полиции, поэтому его главной задачей станет патрулирование районов с высокой плотностью населения и главных достопримечательностей. Директор Главного департамента уголовных расследований Саид Аль-Хаджри отметил, что столь роскошный автопарк объединяет эффективное присутствие в сфере безопасности с привлечением общества.

"Полицейские суперкары помогают людям чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул бригадир, добавив, что копы всегда готовы сделать совместное фото с туристами.

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