Как сообщает издание Carscoops, Дебют новинки состоялся ровно через два года после премьеры базового купе. Внешне свежую модель легче всего узнать по характерным шестиугольным обтекателям, которые инженеры разместили сразу за подголовниками сидений.

Главная фишка открытого суперкара– хитрый механизм крыши, работающий от десяти электрических приводов. Теперь панель прячется в вертикальное положение простым нажатием кнопки, тогда как на старых Diablo VT Roadster или Aventador Roadster владельцам приходилось снимать крышу своими руками.

Производитель уверяет, что со сложенным верхом центр тяжести автомобиля опускается на 3 миллиметра, а идеальное распределение массы по осям остается неизменным. Точный вес машины пока держат в секрете, но подвеска уже перенастроена под новые аэродинамические реалии.

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Динамика и комфорт в салоне

За спинками кресел скрывается настоящий монстр– 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, которому помогают сразу три электромотора. В режиме Launch Control эта гибридная установка раскручивается до 10 250 оборотов в минуту, выстреливая авто до первой сотни за 2,8 секунды.

Если сравнивать с купе, то Spyder проигрывает в разгоне до 100 км/ч всего 0,1 секунды, а отметку в 200 км/ч преодолевает за 7,3 секунды. Максимальная скорость обеих версий абсолютно идентична и составляет впечатляющие 343 километра в час.

Для фанатов громкого выхлопа предлагают опционную титановую систему Akrapovič, которая на 12% легче стандартной. В двухместном салоне с комфортом разместятся люди ростом до двух метров, а для прохладной погоды предусмотрели трехуровневый обогрев шеи и заднее стекло с электроприводом.

Рынок эксклюзивных авто

Напомним, ранее мы писали, что классические модели итальянского бренда продолжают бить ценовые рекорды. Недавно на аукционе Joopiter в США выставили уникальный открытый Lamborghini Reventon 2009 года выпуска, который почти все время простоял в гараже.

Как уже сообщалось на нашем сайте, конкуренты также не отстают в сегменте гибридных суперкаров. Компания Audi открыла заказ на эксклюзивную 1001-сильная модель Nuvolari, первые экземпляры которой клиенты получат в 2028 году.