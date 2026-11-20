Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, ловкачи наладили полный цикл создания горючего, смешивая обычный газовый конденсат и биоэтанол с разнообразными химическими веществами и красителями.

Готовую жидкость под видом горючего продавали оптовыми партиями, поэтому водители на обычных АЗС даже не подозревали, что заливают в баки.

Масштабы теневого бизнеса

В ходе обысков детективы обнаружили настоящий клондайк для теневого бизнеса. С территории базы изъяли 11 крупных топливных резервуаров и специализированное оборудование для перекачки и смешивания жидкостей.

Следователи Киевской городской прокуратуры принимают меры, чтобы наложить арест на все найденное имущество. Параллельно стражи порядка ищут всех причастных к этой схеме, ведь локация поставок фальсификата охватывала не только столицу, но и другие регионы.

Для обычного автомобилиста такая новость является очередным упоминанием про риски заправки на сомнительных станциях. Подобная химическая смесь способна очень быстро вывести из строя топливную аппаратуру современного авто, что гарантированно приведет к дорогостоящему ремонту.

Вероятно, это будет не последний разоблаченный подпольный НПЗ в Украине – бизнес слишком прибыльный и "защищенный сверху". Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Нередкие случаи на рынке

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные истории с откровенным подлогом топлива регулярно встречаются и в других регионах. В частности, недавно в Киевской области ликвидировали целую сеть подпольных АЗС, где вместо А-95 водителям лили подкрашенную смесь из четырех нелегальных нефтебаз.

А масштабы топливных махинаций иногда удивляют еще больше. Например, в Прикарпатье теневой бизнес организовали директора трех местных компаний, которые наварили полмиллиона литров яда для двигателей, арендовав для этого инфраструктуру настоящей нефтебазы.