А вы на Промышленной в Ивано-Франковске заправлялись? Если да, то сочувствуем вашей машине

Об обстоятельствах как работы АЗС, так и ее прекращения, рассказывается на ФБ-странице Ивано-Франковской областной прокуратуры и территориального управления Бюро экономической безопасности.

Деятельность незаконной АЗС на территории города Ивано-Франковска прекращена. Кроме упомянутых выше нарушений, организованных предпринимателем и его сообщниками, АЗС работала без кассового аппарата, а покупателям не выдавались фискальные чеки.

И просили, и штрафовали, но...

Несмотря на то, что в декабре прошлого года правоохранители составили на отвественное лицо, которое осуществляло незаконную торговлю топливом на указанной АЗС, административный протокол по ст. 161-1 КУоАП, наложили штраф и вручли предписание остановить незаконный бизнес, правонарушители продолжили нелегальную торговлю топливом.

Дизель выкачивают из резервуара для дальнейшего демонтажа цистерны и колонки выдачи топлива. Фото: прокуратура Ивано-Франковской области

Админнарушение заменили уголовной статьей

Для осуществления оптовой или розничной торговли горючим предпринимателям необходимо получить соответствующую лицензию. Само по себе ее отсутствие обычно влечет за собой административную ответственность и значительные финансовые санкции. В отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность – в частности, когда лица осуществляют сбыт незаконно изготовленного горючего.

Во время досудебного расследования было задокументировано противоправную деятельность лиц по факту незаконного оборота указанных подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

Вместо бренда была "бодяга"

"По заключению экспертизы предварительно отобранные на АЗС образцы дизельного топлива не соответствовали требованиям ДСТУ из-за завышенного содержания серы, что свидетельствует о его незаконном происхождении", – отметил прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Виталий Попюк.

13 февраля 2026 года по месту нахождения АЗС проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъято из незаконного оборота около 10 тонн контрафактного топлива, наличные в значительных размерах, черновую бухгалтерию, видеорегистратор и средства связи.

АЗС демонтирована. Как долго место будет пустовать?

Вызванные специалисты резервуар с топливно-раздаточной колонкой нелегальной АЗС демонтированы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Назначена дополнительная экспертиза изъятых нефтепродуктов и принимаются меры для установления их происхождения.