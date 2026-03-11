Абсолютно новый Mercedes-Benz VLE открывает эру роскошных электрических минивэнов: фото, видео

Модель стала первым автомобилем, построенным на новой платформе Van Architecture, которая имеет модульную конструкцию и позволяет создавать широкий спектр электрических фургонов и минивэнов. Новинка получила современные цифровые технологии, запас хода более 700 км и систему скоростной зарядки нового поколения.

Председатель правления Ола Каллениус отметил, что “этот автомобиль открывает новый этап развития бренда, сочетая инновации, универсальность и высокий уровень комфорта”, сообщает Auto24.

Сочетание минивэна и лимузина

Главная идея нового Mercedes-Benz VLE заключается в сочетании двух концепций. Автомобиль предлагает просторный салон на восемь мест, характерный для минивэнов, но одновременно обеспечивает комфорт и управляемость премиального лимузина. Производитель обещает очень плавную езду благодаря новой пневматической подвеске AIRMATIC, которая автоматически регулирует клиренс.

Также модель получила управляемую заднюю ось, что позволяет значительно улучшить маневренность. Радиус разворота составляет всего 10,9 метра, что является очень хорошим показателем для такого большого автомобиля. Фактически, это показатель многих хэтчбеков - и это действительно впечатляет.

Запас хода более 700 км и быстрая зарядка

Электрический минивэн оснащен новой батареей с полезной емкостью 115 кВт-ч и работает на 800-вольтовой электрической архитектуре. Благодаря этому автомобиль может получить до 355 км запаса хода всего за 15 минут зарядки. Начальной версией станет VLE 300 electric мощностью 203 кВт (276 л.с.), а позже появится более мощная модификация VLE 400 4MATIC electric с полным приводом и мощностью более 300 кВт (407 л.с.). Топовая версия разгоняется до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды.

Пространство, которое можно полностью менять

Интерьер новой модели создан с акцентом на гибкость. Салон может иметь от пяти до восьми мест, а сиденья легко передвигаются или снимаются. Инновационная система Roll & Go позволяет перемещать сиденья вперед или назад и фиксировать их в любом положении. Для электрических сидений предусмотрено дистанционное управление через информационно-развлекательную систему или мобильное приложение. Покупатели могут выбрать различные режимы конфигурации салона:

Cargo - максимальное пространство для багажа;

Executive - максимальное пространство для пассажиров;

People & Cargo - баланс между пассажирами и багажом

Standard - стандартная конфигурация

Максимальный объем багажного отсека может достигать более 4000 литров, если снять все сиденья.

Цифровой салон и гигантский 8K-экран

Новый Mercedes-Benz VLE получил цифровую платформу MB.OS, которая объединяет все функции автомобиля - от мультимедиа до систем помощи водителю. В передней части салона установлена MBUX Superscreen - панель с тремя дисплеями: 10,25-дюймовый экран водителя, 14-дюймовый центральный дисплей и 14-дюймовый экран для переднего пассажира.

Особого внимания заслуживает система MBUX Rear Space Experience для задних пассажиров. В потолке скрыт выдвижной 31,3-дюймовый панорамный дисплей с разрешением 8K, который может использоваться для просмотра фильмов, игр или даже видеоконференций. Аудиосистема Burmester 3D Surround Sound с 22 динамиками и технологией Dolby Atmos превращает салон в полноценный мультимедийный центр.

Дизайн с рекордной аэродинамикой

Новый минивэн получил совершенно другой стиль, чем предыдущие модели бренда. Его кузов имеет обтекаемый силуэт с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,25, что является очень хорошим показателем для автомобиля такого размера. Передняя часть оформлена новой фирменной решеткой с подсветкой, а заднюю часть подчеркивает световая полоса в форме перевернутой буквы U. Салон также имеет эффектный вид благодаря панорамной стеклянной крыше Sky View, атмосферной подсветке и большому количеству возможностей персонализации.

Автомобиль для семьи, путешествий и премиальных трансферов

Новый Mercedes-Benz VLE разработан как универсальный транспорт для различных сценариев использования. Он может служить семейным автомобилем, минивэном для активного отдыха или роскошным шаттлом для VIP-перевозок. Модель также имеет буксировочную способность до 2,5 тонн, что позволяет перевозить прицепы, лодки или караваны. По словам руководителя подразделения фургонов Томаса Кляйна, новый VLE сочетает универсальность минивэна, комфорт лимузина и передовые цифровые технологии, создавая автомобиль, который не имеет прямых аналогов в сегменте.