Абсолютно новый Toyota Land Cruiser в 1997 году был выставлен на продажу: цена впечатляет

Для Land Cruiser небольшой пробег особенно необычен. Такие внедорожники часто использовали в качестве повседневного транспорта., для путешествий и эксплуатации на сложных дорогах, поэтому экземпляр с таким малым пробегом найти непросто. Как сообщает Carscoops, этот автомобиль 1997 года выпуска за все время проехал всего 7544 км.

На фоне экзотических суперкаров, традиционно привлекающих внимание на аукционах в Монтерее, этот Land Cruiser выглядит гораздо скромнее. В то же время, именно его оригинальность и состояние могут заинтересовать коллекционеров.

Классический 4,5-литровый двигатель Toyota и идеальное техническое состояние

Под капотом установлен легендарный рядный шестицилиндровый двигатель Toyota 1FZ-FE объемом 4.5 литра. Его мощность составляет 212 л.с., а максимальный крутящий момент – 373 Нм. Двигатель работает вместе с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

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Внедорожные возможности дополняют полный привод, двухступенчатая раздаточная коробка и межосевой дифференциал с блокировкой. То есть автомобиль получил именно ту техническую конфигурацию, которая позволяла Land Cruiser выполнять сложные задачи за пределами асфальтированных дорог.

Отдельного внимания заслуживает состояние автомобиля. Land Cruiser не получил никаких броских модификаций и сохранил полностью оригинальное оформление. Кузов выкрашен в цвет Super White. На автомобиле остались оригинальные золотистые эмблемы спереди и сзади и штатные 16-дюймовые серебристые легкосплавные колеса. Для автомобиля, которому уже 29 лет, такое состояние является одним из главных преимуществ.

В салоне сохранились признаки 1990-х

Интерьер Land Cruiser сегодня выглядит гораздо проще салонов современных внедорожников Toyota. К тому же он тоже хорошо сохранился. В автомобиле есть обивка цвета дубовой кожи и деревянные декоративные элементы. При этом для конца 1990-х годов оснастка была достаточно богатой. В салоне есть электрорегулировка передних сидений, люк в крыше, кондиционер и штатная аудиосистема с CD- и кассетным проигрывателями.

Один из тех Land Cruiser, которые жалко использовать по назначению