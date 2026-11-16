Acura показала особую Integra Type S для фанатов в легендарном желтом цвете и с "механикой"

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Acura Integra Type S Heritage Edition
Как сообщает издание Motor1, официальный дебют новинки состоялся на мероприятии Super Street After Dark в Калифорнии. Автомобиль создан специально для рынка США как дань уважения культовой модели DC2 Integra Type R, которая покоряла американские дороги в конце девяностых.
За что просят доплату
Базовая стоимость коллекционной версии стартует от 58295 долларов. Это ровно на 2300 долларов дороже стандартную модификацию 2027 модельного года, однако технические изменения за эти деньги покупатель не получит.
Вся прибавка к цене идет исключительно на эстетику и ностальгию. Главной фишкой стал эксклюзивный оттенок кузова Blazing Phoenix Yellow, который недоступен ни одной другой комплектации. Внешний вид дополняют 19-дюймовые диски с медным напылением и черные шильдики, эффектно контрастирующие с ярким кузовом. В салоне же водителя встречает титановая ручка коробки.
Старо хорошо механика
Под капотом спецверсии работает знакомый 2,0-литровый турбомотор, выдающий 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель собирают на заводе Honda в Огайо, и он передает всю мощность только на передние колеса. Японцы принципиально не предлагают автоматическую трансмиссию этой модели. Автомобиль комплектуется только классической шестиступенчатой МКПП.
Глобальные планы бренда
- Напомним, что материнская компания Honda готовит радикальные изменения в линейке Acura. Производитель делает серьезную ставку на сегмент кроссоверов и уже к 2028 году планирует выпустить совершенно новый внедорожник на базе нового Passport.
- Кроме того, популярная модель RDX в скором времени вернется на рынок в виде полноценного гибрида. Японцы инвестируют миллиарды долларов в новые заводы, чтобы к концу десятилетия навязать серьезную конкуренцию в премиальном сегменте.