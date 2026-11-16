Acura показала особую Integra Type S для фанатов в легендарном желтом цвете и с "механикой"

Как сообщает издание Motor1, официальный дебют новинки состоялся на мероприятии Super Street After Dark в Калифорнии. Автомобиль создан специально для рынка США как дань уважения культовой модели DC2 Integra Type R, которая покоряла американские дороги в конце девяностых.

За что просят доплату

Базовая стоимость коллекционной версии стартует от 58295 долларов. Это ровно на 2300 долларов дороже стандартную модификацию 2027 модельного года, однако технические изменения за эти деньги покупатель не получит.

Вся прибавка к цене идет исключительно на эстетику и ностальгию. Главной фишкой стал эксклюзивный оттенок кузова Blazing Phoenix Yellow, который недоступен ни одной другой комплектации. Внешний вид дополняют 19-дюймовые диски с медным напылением и черные шильдики, эффектно контрастирующие с ярким кузовом. В салоне же водителя встречает титановая ручка коробки.

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Старо хорошо механика

Под капотом спецверсии работает знакомый 2,0-литровый турбомотор, выдающий 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель собирают на заводе Honda в Огайо, и он передает всю мощность только на передние колеса. Японцы принципиально не предлагают автоматическую трансмиссию этой модели. Автомобиль комплектуется только классической шестиступенчатой МКПП.

Глобальные планы бренда