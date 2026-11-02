ADAC обнаружила, что современные авто "зависают" от светоотражающей одежды: результаты независимых тестов

Как сообщают е эксперты немецкого автоклуба ADAC, В ходе ночных испытаний шести актуальных моделей автомобилей оказалась серьезная проблема с безопасностью. В тестах принимали участие популярные на рынке Mercedes-Benz CLA, Dacia Duster, Tesla Model Y, Hyundai Tucson, Opel Astra Sports Tourer и BYD Seal.

Почти все эти машины либо вообще не заметили, либо распознали слишком поздно людей в специальной рабочей экипировке. Речь идет о дорожных рабочих, спасателях, полицейских, а также о детях, которые носят рюкзаки со светоотражающими элементами.

Интересно, что обычная предупредительная жилетка на взрослом человеке никаких проблем не вызывала. Все протестированные автомобили успешно распознали такой сценарий и вовремя затормозили, избежав столкновения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему электроника дает сбой

Исследователи выяснили, что умные системы откровенно раздражают низко расположенные световозвращатели. Единственным исключением из шести машин стал Mercedes-Benz CLA, адекватно отреагировавший на все препятствия.

Проблема кроется не в самих датчиках или камерах, а в алгоритмах правильной классификации участников дорожного движения. "Улучшение возможно и для уже производимых автомобилей из-за обычного обновления программного обеспечения", – отмечают специалисты автоклуба.

Сейчас ADAC активно призывает автопроизводителей модернизировать свои системы безопасности. В то же время эксперты подчеркивают, что пешеходам категорически нельзя отказываться от светоотражающей одежды, ведь в темное время года она спасает жизнь, и эта польза многократно превосходит любые риски программных сбоев.