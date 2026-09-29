Адекватный прайс и максимум пользы: какие новые пикапы и фургоны получила Укрзализныця от Германии

Как сообщает официальная страница компании Укрзализныця в Facebook, ежедневно враг наносит по меньшей мере пять ударов по железнодорожным объектам, поэтому потребность в мобильности ремонтников критическая.

Немецкие партнеры последовательно поддерживают украинских железнодорожников, и на этот раз передали партию по пикапам и грузовым фургонам.

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Пикапы в спецверсии Лютый

Среди полученной техники выделяются бюджетные пикапы Peugeot Landtrek в спецверсии Лютый. Стоимость такой машины составляет менее 30 тысяч долларов, что делает ее отличным выбором для выполнения сложных задач государственными службами.

Под капотом этих работяг установлен проверенный временем дизельный двигатель объемом 1,9 литра на 150 лошадиных сил, который соответствует экологическому стандарту Евро-5. Автомобиль имеет максимально простую и надежную базовую комплектацию: некрашеные бамперы, прочные стальные диски, классическую механическую коробку передач и практичный тканевый салон.

В таких пикапах роскошь отошла на второй или даже на третий план, а вот оригинальная выносливость, надежность и практичность версии Landtrek остались. Фото: сайт Авто24

Чтобы удешевить автомобиль и сделать его менее уязвимым к строгим условиям эксплуатации, производитель отказался от центрального цветного дисплея и оставил минимум электроники. Именно такие неприхотливые машины крайне необходимы для мобильных выездных бригад ремонтников.

Пополнение парка фургонов

Также железнодорожники получили пять грузовых фургонов. Fiat Ducato четвертого поколения после рестайлинга. Эти машины легко узнать по массивной решетке радиатора, большому логотипу бренда и характерной узкой оптике.

Техника была передана в максимально утилитарном исполнении с кузовом серого цвета и защитным пластиковым обвесом по кругу. В зависимости от базы полезное пространство грузового отсека составляет от 11,5 до 17 кубических метров, чего с огромным запасом хватает для транспортировки тяжелого оборудования, кабелей или сварочных аппаратов.

Фургоны Fiat Ducato для линейных производственных подразделений Укрзализныци будут как находка – доставка оборудования, запчастей без повреждения дождем, снегом или пылью имеет большое значение. Фото: Укрзализныця

Двигает эти переднеприводные фургоны высокоэффективный турбодизель серии Multijet на 140 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой механикой. Благодаря крутящему моменту в 380 Нм машина обеспечивает отличную тягу даже при полной загрузке, а расход горючего в смешанном цикле приятно удивляет– около 8 литров в сотню.

Опыт использования полного привода

Напомним, что в автопарке Укрзализныци уже успешно работают пикапы. Volkswagen, оснащены фирменной системой полного привода 4Motion. Эти машины также активно используются выездными бригадами для ремонта путей в сложных условиях.

Система 4Motion у этих авто использует многодисковую фрикционную муфту Haldex с электронным управлением. В обычных условиях пикап едет как переднеприводный, но при малейшем пробуксовке колес электроника мгновенно зажимает муфту, опрокидывая часть крутящего момента на заднюю ось.