Агрессивное вождение полицейского привело к серьезной аварии на трассе в Колорадо: видео

Свидетелем происшествия стала медсестра Полли Восс, которая ехала по трассе на север в направлении Вайоминга, сообщает Carscoops. По ее словам, обычная поездка быстро превратилась в опасную ситуацию, когда она заметила два автомобиля, водители которых агрессивно тормозили друг друга на скоростной полосе, отмечает Auto24.

Читайте также: Сколько стоит замена лазерной фары в BMW M4 Competition: шокирующая цифра

На видео видно, как впереди движется белый Audi Q5, а позади - Subaru Crosstrek. Пассажир Audi высовывается из окна и кричит в сторону другого водителя, после чего конфликт на дороге еще больше обостряется. По словам очевидцев, уровень напряжения между водителями был настолько высоким, что свидетели опасались дальнейшей эскалации.

Маневр полицейского спровоцировал опасную ситуацию

Во время конфликта водитель Subaru внезапно изменил полосу движения, пересекая двойную разметку и выехав на среднюю полосу. Именно там уже двигался Jeep Liberty, за рулем которого находился подросток. Чтобы избежать столкновения, водитель Jeep резко изменил направление движения. Из-за чрезмерной коррекции руля автомобиль потерял контроль, пересек несколько полос движения и вылетел на разделительную полосу. В результате внедорожник перевернулся на бок. Свидетели происшествия были убеждены, что последствия могут быть фатальными, однако водитель Jeep чудом не получил серьезных травм.

Полиция установила личность одного из водителей

После появления видео следователи из полиции Колорадо смогли установить личности участников конфликта. Оказалось, что водителем Subaru был 33-летний Джек Росс, офицер полицейского департамента города Кинсбург. На момент инцидента он находился вне службы и управлял собственным автомобилем. По данным следствия, Росс преследовал другого водителя и активно маневрировал на дороге непосредственно перед аварией.

Полицейский покинул место ДТП

Следователи также установили, что после аварии Росс покинул место происшествия. Позже он заявил правоохранителям, что якобы не осознавал, что произошла серьезная авария. Впрочем, во время расследования выяснилось, что его жена, которая находилась рядом, видела момент ДТП и выразила беспокойство относительно состояния водителя перевернутого автомобиля. По словам следователей, Росс ответил, что “это не их вина”. Через своих адвокатов полицейский отказался от дальнейших комментариев.

Также интересно: Американские копы хотели задержать нарушителя, но убили невинную женщину

Какое наказание грозит офицеру

Сейчас Джеку Россу предъявлено обвинение в неосторожном вождении, несообщении о дорожно-транспортном происшествии и побеге с места ДТП. В случае признания вины ему может грозить до 90 дней заключения и штраф до 300 долларов. Также возможно начисление штрафных баллов или даже временное лишение водительских прав. Пока неизвестно, повлияет ли этот инцидент на его дальнейшую службу в полиции - это будет зависеть от результатов судебного разбирательства.