Алкозамок за 2000 евро будет обязательным в машинах любителей "выпить": что это за норма

Пока эта норма будет применяться только к владельцам итальянских водительских удостоверений, которых поймали за управление автомобилем с содержанием алкоголя в крови (BAC) более 0,8 промилле.

В дальнейшем каждый такой человек получит дополнительный код 69 в водительском удостоверении, что позволит управлять автомобилем только при наличии установленного устройства для блокировки контроля уровня алкоголя. Про это в деталях рассказывает SICURAUTO.it.

Читайте также Водитель 32-метровой фуры "надул" на алкотестере более 2,5 промилле

С кодом 69 в "правах" теперь не везде возьмут

Сертифицированное устройство должно быть настроено с нулевой толерантностью, что требует нулевого результата, и соответствовать национальным требованиям и требованиям ЕС. Сейчас официально выставлено на продажу два устройства, соответствующие этим требованиям, стоимостью примерно 2000 евро.

Код 69 будет охватывать все категории водительских прав и все классы транспортных средств. Это означает, что если, например, водителя грузовика поймают с содержанием алкоголя в крови (BAC) более 0,8 промилле, он сможет продолжать работать только в грузовиках с алкогольными блокировками.

Владелец "клейма 69" сам все оплачивает

Стоимость приобретения такой блокировки и ее установка в служебном автомобиле будет его ответственностью. Водитель также должен будет покрывать расходы на регулярную калибровку устройства.

Читайте также DAF подключил алкотестер в стояночный тормоз, а не в зажигание: что это дало



При смене работодателя, водитель меняет место работы и машину, но не "права". Они у него остаются вместе с кодом. Поэтому на новом месте работы ему придется обеспечить установку блокировки в грузовике от новой компании.

Кроме того, документация, подтверждающая функциональность устройства, всегда должна быть в транспортном средстве, поскольку полиция потребует ее во время проверок после обнаружения кода 69.

На очереди уже весь Евросоюз

Такие правила все еще редкость в Европе. Однако полтора года назад грузовики претерпели изменения, которые позволили бы внедрить такие правила в действительно широком масштабе.

Читайте также Пьяный водитель фуры решил поспать прямо посреди дороги

Поэтому с 7 июля 2024 года каждый только что произведенный в Европейском Союзе грузовик в обязательном порядке предварительно оборудован специальным местом для возможной установки алкогольной блокировки.