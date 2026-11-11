Американцы мгновенно раскупили тестовую партию микрокаров Fiat Topolino за 15 тысяч долларов

Как сообщает издание Motor1, руководитель североамериканского подразделения компании Эндрю Вотергаус подтвердил масштабы этого необычного эксперимента в интервью Yahoo Finance. По его словам, производитель не позиционирует новинку как полноценную замену обычному авто, а лишь проверяет реакцию рынка на подобный формат.

"Мы действуем шаг за шагом, ведь это своеобразный тест", – Эндрю Уотергаус, руководитель североамериканского подразделения компании. Он добавил, что шестьдесят процентов покупателей выбрали открытую версию Dolce Vita, у которой вообще нет дверей и крыши.

Такой выбор вполне логичен, ведь открытая модификация идеально подходит для пляжных поселков и закрытых курортных комплексов. В то же время, стандартная модель с полноценной дверью больше интересует городских жителей, которым важно безопасно оставлять вещи в салоне.

Секрет популярности и технические нюансы

Хотя зрительно электромобиль напоминает гольф-кар, владельцы используют его иначе. На этих машинах ездят на обед, в бассейн или на пляж, передвигаясь по обычным местным улицам. Согласно американским правилам, Topolino классифицируется как тихоходное транспортное средство.

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Для соответствия федеральным стандартам 2027 модельного года Fiat увеличил максимальную скорость до 40 километров в час и добавил необходимое оборудование: зеркала, стояночный тормоз, лобовое стекло и пояса безопасности. Под капотом малыша скрывается скромный мотор на 6 киловатт, питающийся от батареи вместимостью 5,4 киловатт-часа. Этого хватает на 74 километра пробега, а полная зарядка от обычной розетки занимает около четырех часов.

Базовая стоимость стартует от 14985 долларов, что делает его самым доступным новым транспортным средством на рынке США. Однако ездить на нем по скоростным трассам запрещено – стихией модели остаются плотные городские кварталы и местные дороги.

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