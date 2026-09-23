Peugeot Expert в Америке? Фургон для США получил бензиновый мотор вместо дизеля

Объявленный еще с весны шаг RAM к возвращению в сегмент среднеразмерных коммерческих автомобилей на рынке США с новой моделью ProMaster City на европейской платформе K0 от Stellantis сделан.

Новинка пришла на смену снятому с производства Mercedes Metris. Европейский ProMaster City предложил американским водителям вместительный грузовой отсек на 4732 литра в сочетании с экономичным 1,6-литровым турбомотором.

Как сообщает Auto World, автопроизводитель решил заполнить пустую нишу после ухода конкурентов, предложив машину "правильного размера".

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Как ни называй, а родословная одна

Американская версия RAM ProMaster City 2027, название которой заимствовано из старого нового фургона на базе Fiat Dobló, получила специфическую переднюю часть с полностью закрытой решеткой радиатора, большой фирменной надписью и обязательными для местного рынка оранжевыми световозвращателями.

Как и обещано, утилитарная грузовая модификация имеет практические некрашеные бамперы, визуально идентичные европейским аналогам. В то же время пассажирская версия кичится бамперами в цвет кузова, хотя остальные элементы дизайна скопированы с уже известных моделей группы Stellantis.

Заглавные буквы логотипа указывают на американское происхождение, но в чертах угадывается европейская родословная. Фото: RAM

Заокеанские стандарты учтены

Габариты нового фургона примерно соответствуют крупнейшей европейской версии с индексом L3. Длина грузовой площади составляет 2822 миллиметра, а расстояние между задними арками в 1242 миллиметра позволяет легко грузить стандартные американские поддоны.

Интересным нюансом стала грузоподъемность опционального фаркопа, которая из-за местных стандартов ограничена на смешной отметке в 907 килограммов. Для сравнения, европейские правила позволяют аналогичным машинам тянуть прицеп массой до 2,5 тонн.

Технические характеристики без дизеля

Под капотом американского фургона не найти обычного для Европы дизельного агрегата. Движущей силой выступает 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 169 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, работающий в паре с надежным восьмиступенчатым автоматом Aisin.

Внутри не до роскоши, но, несмотря на спартанское состояние салона этого инструмента для зарабатывания денег, здесь стоят самые современные системы помощи, комфорта и безопасности. Фото: RAM

Инженеры RAM делают серьезную ставку на передний привод. Он обеспечивает более низкий пол грузового отсека и лучшее сцепление на мокром асфальте. Именно компактные размеры и удобство вождения в городских условиях считаются главными козырями новинки.

Напомним, что платформа K0 была разработана еще в 2016 году совместными усилиями PSA и Toyota. За десять лет на этой базе Stellantis выпустила целый россыпь популярных моделей, среди которых Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro и Fiat Scudo, которые впоследствии получили даже электрические и водородные версии.