Американцы прекратят производство САУ Paladin: опыт войны в Украине меняет подходы к артиллерии

Первые 18 САУ M109A7 Paladin прибыли в Украину в 2023 году и с тех пор наши артиллеристы на эту пушку не жаловались
Армия США не будет закупать дополнительные гаубицы интегрированного управления (PIM) M109A7 Paladin, поскольку рассматривает альтернативные варианты для заполнения пробела. И это для производителя серьезная заявка и одновременно потеря ожидаемой не только финансовой выгоды, но и имиджевого авторитета.
Мнение о нецелесообразности дальнейшего выпуска M109A7 Paladin заявил законодателям министр вооруженных сил Дэн Дрисколл. Основная мотивация – деньги на ветер. Об этом сообщил специализированный ресурс Breaking Defense.
Почему Paladin теряет актуальность
По словам главы военного ведомства США Дэна Дрисколла, боевые действия показали критический недостаток – медленное развертывание. Даже самые опытные экипажи на развертывание Paladin для подготовки к стрельбе тратят до 15 минут.
Такой срок в условиях современной войны слишком длинный, поскольку нынешние угрозы, в частности дроны, требуют реакции за десятки секунд. По словам Дрисколла, в современной войне сложно даже подготовить позицию и Paladin здесь просто не успевает.
Что просят на замену
Армия США намерена сохранить уже имеющиеся установки, но планирует их в будущем постепенно заменять другими системами. Новые самоходные гаубицы M109A7 Paladin закупать Пентагон не планирует.
"Если посмотреть на боевые действия в Украине, то действительно трудно выехать и подготовить позицию для огневой атаки. Paladin просто не способен из-за медленного развертывания. Мы хотим быть хорошими хранителями активов, которые нам дали американские налогоплательщики. Нам нужно перейти на системы, которые мы могли бы доставить туда, куда нужно, в установленный срок развернуть, – отметил Дэн Дрисколл в выступлении перед конгрессменами.
Ставка на новый тип артиллерии:
- более легкие системы
- быстрое развертывание (до 40 секунд)
- более высокая мобильность и живучесть
Вывод из войны в Украине
Ключевой урок – скорость и мобильность важнее массы и дальности. Артиллерия, которая долго готовится к стрельбе, становится легкой мишенью для разведки и ударных дронов.
Под финиш 2024 Украина имела 90 единиц САУ M109A7 Paladin, но со сменой хозяина Белого дома отгрузок уже не было. Фото: BAE Systems
Конгрессменам позиция Пентагона понравилась. Особенно в отношении "хранителя активов американских налогоплательщиков".
Ожидается, что контракт на новую систему США могут заключить уже в ближайшее время.