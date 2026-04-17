Американцы прекратят производство САУ Paladin: опыт войны в Украине меняет подходы к артиллерии

Армия США не будет закупать дополнительные гаубицы интегрированного управления (PIM) M109A7 Paladin, поскольку рассматривает альтернативные варианты для заполнения пробела. И это для производителя серьезная заявка и одновременно потеря ожидаемой не только финансовой выгоды, но и имиджевого авторитета.

Мнение о нецелесообразности дальнейшего выпуска M109A7 Paladin заявил законодателям министр вооруженных сил Дэн Дрисколл. Основная мотивация – деньги на ветер. Об этом сообщил специализированный ресурс Breaking Defense.

Почему Paladin теряет актуальность

По словам главы военного ведомства США Дэна Дрисколла, боевые действия показали критический недостаток – медленное развертывание. Даже самые опытные экипажи на развертывание Paladin для подготовки к стрельбе тратят до 15 минут.

Такой срок в условиях современной войны слишком длинный, поскольку нынешние угрозы, в частности дроны, требуют реакции за десятки секунд. По словам Дрисколла, в современной войне сложно даже подготовить позицию и Paladin здесь просто не успевает.

Что просят на замену

Армия США намерена сохранить уже имеющиеся установки, но планирует их в будущем постепенно заменять другими системами. Новые самоходные гаубицы M109A7 Paladin закупать Пентагон не планирует.

"Если посмотреть на боевые действия в Украине, то действительно трудно выехать и подготовить позицию для огневой атаки. Paladin просто не способен из-за медленного развертывания. Мы хотим быть хорошими хранителями активов, которые нам дали американские налогоплательщики. Нам нужно перейти на системы, которые мы могли бы доставить туда, куда нужно, в установленный срок развернуть, – отметил Дэн Дрисколл в выступлении перед конгрессменами.

Ставка на новый тип артиллерии:

более легкие системы

быстрое развертывание (до 40 секунд)

более высокая мобильность и живучесть

Вывод из войны в Украине

Ключевой урок – скорость и мобильность важнее массы и дальности. Артиллерия, которая долго готовится к стрельбе, становится легкой мишенью для разведки и ударных дронов.

Под финиш 2024 Украина имела 90 единиц САУ M109A7 Paladin, но со сменой хозяина Белого дома отгрузок уже не было.

Конгрессменам позиция Пентагона понравилась. Особенно в отношении "хранителя активов американских налогоплательщиков".

Ожидается, что контракт на новую систему США могут заключить уже в ближайшее время.