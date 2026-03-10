Владелец продал BMW X7 по цене новой Toyota RAV4: флагманский кроссовер резко подешевел

BMW X7 - самый большой и самый роскошный SUV в модельной линейке BMW. Он дебютировал в конце 2018 года и стал более крупным и премиальным братом BMW X5.

Модель создавалась как прямой конкурент для Mercedes-Benz GLS в сегменте больших люксовых внедорожников. В то же время компания уже работает над новым поколением X7, которое получит дизайн в стиле Neue Klasse, отмечает Auto24.

Почти 60 тысяч долларов потери за несколько лет

Конкретный экземпляр - это BMW X7 xDrive40i 2019 модельного года. Первый владелец приобрел его в мае 2019 года за 94 095 долларов. Однако на аукционе Cars&Bids, который завершился 6 марта 2026 года, автомобиль продали всего за $36 000, пишет Autoevolution.

Для сравнения, рекомендованная стартовая цена нового Toyota RAV4 на многих рынках составляет около 31 900 долларов. За годы эксплуатации кроссовер проехал всего 58 700 км.

Автомобиль в хорошем состоянии

На первый взгляд можно было бы подумать, что столь низкая цена связана с серьезными проблемами. Однако автомобиль не имеет истории аварий, а пробег подтвержден. Есть лишь несколько незначительных косметических дефектов, вроде небольшая вмятина на переднем левом бампере, потертости на багажнике, складки на водительском сиденье, след на заднем коврике и царапина на центральной консоли.

В целом, состояние автомобиля оценивается как достаточно хорошее для его возраста.

Богатая комплектация с пакетом M Sport

Этот BMW X7 xDrive40i имеет кузов цвета Phytonic Blue Metallic и салон в оттенке Tartufo. Автомобиль оснащен пакетом M Sport, который добавляет спортивные элементы дизайна и оснащения. Среди основных опций:

пакет M Sport с отделкой Shadowline;

22-дюймовые колеса;

спортивная выхлопная система M Sport;

руль M и потолок антрацитового цвета;

расширенная обивка из кожи Merino.

Также установлен Executive Package, который включает панорамную крышу, подогрев и охлаждение подстаканников и стеклянные элементы управления. Кроме того, кроссовер имеет пакет динамического управления с системой Active Comfort Drive, интегрированным активным рулевым управлением и тормозами M Sport.

Среди других опций: третий ряд сидений, пакет Luxury Seating с вентиляцией и массажем передних сидений, электрорегулировка многоконтурных сидений, проекционный дисплей, аудиосистема Harman/Kardon, система управления жестами и функция мягкого закрытия дверей. Но и это еще не все, ведь владелец добавил пакет помощи при парковке с 3D-обзором и автоматической парковкой.

Мощный турбированный двигатель

Под капотом кроссовера установлен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодвигатель на 335 л.с. и 447 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. Вместе с автомобилем новый владелец получил три ключа, инструкцию, заводскую наклейку с комплектацией и аксессуары BMW.