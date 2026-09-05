Американец заплатил 5400 долларов за "горбатого" ЗАЗ-965: в Украине такие автомобили дороже

Как уж писал Auto24, В 1968 году выпуска ЗАЗ-965 была выставлена на аукционе Copart во Флориде с чистым американским техпаспортом, механической коробкой и заявленным пробегом 33 786 миль, или около 54 400 километров. Теперь торги завершены, и окончательная цена автомобиля составила $5400.

"Горбатый" обошелся дороже, чем некоторые Golf и Focus

$5400 за почти 60-летний ЗАЗ звучит необычно, особенно, если смотреть на украинский рынок. На AUTO.RIA сейчас есть немало значительно более молодых автомобилей, которые стоят примерно столько же.

К примеру, за $5000 продается Volkswagen Golf 2006 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой. У машины 257 тысяч километров пробега. Другой Golf 2004 года можно найти примерно за $4300.

Еще один вариант в этом бюджете – Ford Focus, за те же деньги можно смотреть и в сторону Renault Megane. К примеру, Megane 2010 года выставлен за $5000, а автомобили 2009-2011 годов можно найти примерно за $4700-4800.

То есть с точки зрения обычной автомобильной логики покупатель за $5400 имеет огромный выбор. Можно приобрести машину, которая будет на 35-40 лет младше, будет иметь кондиционер, нормальную пассивную безопасность, значительно более мощный мотор и не вызвать пробку на дороге просто своим появлением.

Но в Украине сам "горбатый" стоит не дешевле

Интересно, что американская цена оказалась вполне сопоставима с украинскими предложениями на такие же автомобили.

На AUTO.RIA сейчас есть ЗАЗ-965 в 1969 году за $4800. Продавец отмечает, что автомобиль почти идеально, имеет оригинальные детали, заводится и едет, а реставрацию проходил в 2016 году.

Есть и гораздо более дорогие экземпляры. К примеру, за ЗАЗ-965 1968 года просят $11 500. Автомобиль восстановлен, находится на ходу и максимально приближен к оригинальному виду.

Еще один реставрированный горбатый 1969 года продается за $8000, а отдельные машины на украинском рынке стоят более $10 тысяч. При этом есть и дешевые варианты за $1800-2000, но там состояние соответственно совсем другое.

Раньше Авто24 писал, что в Сумах продают ЗАЗ-968М в 1993 году выпуска, который за 33 года проехал всего 7 тысяч километров. За автомобиль с оригинальным кузовом и родным лакокрасочным покрытием владелец просит $2250.

Поэтому $5400 за американский ЗАЗ-965 не выглядят какой-нибудь фантастической суммой. Для хорошо сохранившегося ретроавтомобиля это вполне рыночная история.

Почему за старый ЗАЗ платят такие деньги

Не стоит сравнивать "горбатого" с Golf или Focus по принципу "какой автомобиль лучше купить за $5400".

Golf, Focus или Megane покупают для того, чтобы ездить. ЗАЗ-965 в таком состоянии покупают совсем с другой мотивацией. Это уже коллекционный автомобиль, часть истории и очень необычная машина для американского рынка.

Именно поэтому то, что в Украине может восприниматься как старый "Запорожец", в США превращается в экзотическую классику. К тому же, этот автомобиль имеет украинское происхождение, а его конструкция для своего времени была довольно интересной: двигатель расположен позади, привод задний, а все колеса имеют независимую подвеску.

Auto24 раньше разбирал конструкцию ЗАЗ-965 и объяснял, почему "горбатый" не был просто копией Fiat 600. А еще мы рассказывали об экспортной версии "Запорожца", которая за границей продавалась под названием "Ялта".

Сколько будет стоить этот ЗАЗ в Украине

Здесь $5400 – далеко не окончательная цифра. Это именно цена, по которой автомобиль приобрели на американском аукционе. К ней потенциально прилагаются комиссия Copart, доставка автомобиля, транспортировка в Украину, таможенные платежи, сертификации и регистрации.

Поэтому сравнивать $5400 с ценой автомобиля, уже стоящего в Украине и имеющего украинские документы, не совсем корректно. Однако именно аукционная цена хорошо показывает главное: "горбатый" уже давно не является просто дешевым подержанным автомобилем.