Американский электропикап Slate будет стоить 25 тысяч долларов без стандартной базовой комплектации

Производитель сознательно отказался от большинства опций, которые современные покупатели привыкли видеть в базовой комплектации, включая экраны мультимедийных систем, электростеклоподъемники и т. д., пишет Carscoops.

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Ценовая политика и стратегия поэтапной кастомизации

Полностью электрический двухместный пикап от Slate будет стоить от 24 950 долларов США без учета налогов, сборов и платы за доставку. Производитель также раскрыл стоимость двух версий с внедорожным кузовом: модификация Squareback будет стоить от 29 950 долларов, а версия Fastback обойдется как минимум в 31 950 долларов. Компания уже открыла официальный прием предварительных заказов. Чтобы забронировать место в очереди на доставку, клиентам необходимо внести депозит в размере 300 долларов.

Стратегический расчет Slate основан на том, что потребители предпочтут покупку максимально дешевого базового автомобиля вместо оформления кредитов на транспортные средства, перегруженные дорогостоящими функциями. Покупателям не нужно выбирать конфигурацию или аксессуары сразу при бронировании. Производитель планирует сначала продавать полностью «голые» машины, а впоследствии предлагать владельцам разнообразные возможности для дальнейшей индивидуальной кастомизации и дооснащения по мере возникновения необходимости.

Технические параметры

Главным приятным сюрпризом для рынка стали обновленные показатели автономности. Если изначально разработчики прогнозировали более скромные цифры, то теперь официально заявлено, что стандартный аккумулятор обеспечит прогнозируемый запас хода на уровне 330 километров.

С другой стороны, технические возможности остаются утилитарными: тяговая способность электрического грузовика ограничена отметкой в 907 килограммов. Упрощённая конструкция без электроприводов стекол и центрального монитора актуальна для всех трёх типов кузова –: Blank State, Squareback и Fastback.

Промышленные вызовы