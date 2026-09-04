Аналоговый бунт на 1800 сил: как Bugatti заставила новый V16 звучать "грязно" и легально

Как сообщает авторитетное издание Motor1, французская марка Bugatti официально завершила более чем двадцатилетнюю историю своего легендарного двигателя W16. Последний экземпляр модели Mistral сошел с конвейера несколько месяцев назад, закрыв начавшуюся с Veyron эпоху и продолжившуюся в Chiron.

Казалось бы, в современных реалиях это должен быть конец истории больших двигателей внутреннего сгорания. Компания сделала шаг, который большинство автопроизводителей сегодня назвали бы абсолютно нерациональным: заменила один 16-цилиндровый монстр на другой. Новый гиперкар Tourbillon получил атмосферный 8,3-литровый V16, крутящийся до невероятных 9000 оборотов в минуту.

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Этот совершенно новый агрегат разрабатывался совместно с легендарной британской инжиниринговой компанией Cosworth, штаб-квартира которой расположена в Нортгемптоне Источник. Чтобы поместить гигантский мотор с углом развала цилиндров 90 градусов в моторный отсек, британцы использовали технологии из Формулы-1. Вместо традиционных гильз цилиндров здесь использовано плазменное напыление и уникальную гибридную систему газораспределения для тушения гармоник, а благодаря широкому применению титана и углеволокна сухой вес двигателя составляет всего 252 килограмма.

Сам по себе этот бензиновый шедевр выдает 986 лошадиных сил (или 1000 S) и 900 Нм крутящего момента. Но он работает не сам: в паре с ним трудятся три электромотора– два на передней оси и одна на задней. Они добавляют еще 800 "лошадок", доводя суммарную отдачу гибридной установки до безумных 1800 лошадиных сил. Источник. С таким арсеналом Tourbillon выстреливает до первой сотни всего за 2,0 секунды, а максимальная скорость со специальным ключом Speed Key достигает 445 км/ч.

Как Bugatti настроила звук V16?

Однако построить такой двигатель– это только половина дела. Настоящим вызовом для инженеров стала настройка его звучания в условиях современных, очень жестких европейских норм относительно уровня шума. В новом эпизоде официального документального сериала "A New Era", опубликованном на YouTube-канале бренда 3 сентября 2026 года, компания подробно показала, сколько усилий ушло на создание уникального саундтрека.

Главная гордость разработчиков состоит в том, что они категорически отказались от каких-либо искусственных уловок. В то время как многие современные бренды, и не только производители электрокаров, грешат трансляцией синтезированного звука через динамики в салоне, водитель Tourbillon слышит исключительно настоящую, чистую механику. Главным архитектором этого акустического профиля стал Ромен Волатье, руководитель отдела NVH (шум, вибрация и жесткость) Bugatti. Именно он настоял на том, чтобы звук не был идеально вылизан. "Bugatti, с точки зрения звука, никогда не имела очень чистого звучания двигателя. Он всегда был немного грязным и сырым, поэтому мы решили сохранить это как одну из ключевых особенностей",– объяснили философию бренда разработчики.

Работа над акустическим пакетом длилась около трех лет. Инженеры не просто прикрутили громкий выхлоп с восемью патрубками. Они провели тысячи компьютерных симуляций впускной и выпускной систем в поисках идеального баланса между производительностью, комфортом и фирменным механическим характером. Автомобиль должен оставаться цивилизованным при спокойной езде, когда V16 не нагружен, но при нажатии педали в пол он должен четко общаться с водителем.

За эту механическую связь отвечал ведущий инженер-испытатель Паоло Магроне. Его задачей было убедиться, что эмоции от управления остаются на самом высоком уровне, несмотря на все экологические "ошейники". А эти ограничения действительно строги. Процедура измерения шума для омологации производится по стандартам ООН (Правила № 51.03). Максимально допустимый уровень составляет 72 децибела. Тест проходит в специальной 20-метровой зоне с двумя высокочувствительными микрофонами, где автомобиль должен проехать на определенной скорости с четко заданным ускорением. Финальная оценка– это средний интегрированный показатель серии заездов.

Самое интересное, что микрофоны фиксируют шум всего транспортного средства, а не только выхлопной системы. Большую часть децибелов генерируют сверхширокие шины и активная аэродинамика Tourbillon. Выдвижное заднее крыло создает столь мощные завихрения воздуха, что инженерам пришлось буквально "приглушать" аэродинамические шумы, чтобы оставить больше акустического пространства для самого двигателя. Даже погодные условия имеют критическое значение при сертификации. Температура асфальта и скорость ветра должны оставаться в строго определенных пределах. Любой случайный порыв ветра автоматически аннулирует результат заезда, поэтому команде пришлось провести сотни тестовых попыток перед финальным экзаменом.

Почему Tourbillon называют аналоговым бунтом?

Такой подход является подлинным "аналоговым бунтом" на фоне современных тенденций. Для сравнения, недавно презентованный конкурент Ferrari F80 получил немало критики от пуристов за свой относительно тихий твин-турбо V6. Bugatti сознательно пошла против тренда даунсайзинга, доказывая, что состоятельные клиенты все еще готовы платить за эмоции, которые не способен воспроизвести ни один, даже самый быстрый, электромотор.

Интересно, что генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац намекал на этот шедевр еще в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал видео из трековых тестов прототипа, где суперкар ехал исключительно на бензиновом двигателе, демонстрируя его чистый голос. Римац тогда лаконично прокомментировал: "Вы за это заплатили. Вы и выбираете".

Финальные этапы интеграции этого монструозного V16 в шасси проходят на историческом заводе Bugatti во французском Мольсайме. В общем будет выпущено только 250 экземпляров Tourbillon. Несмотря на астрономическую стартовую цену от 3,8 миллиона евро, весь тираж гиперкара уже распродан вперед до 2029 года, а первые счастливчики получат свои машины уже в 2026-м.