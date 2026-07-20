Андреа Кими Антонелли победил на Гран-при Бельгии: обзор этапа Формулы-1

Победителем квалификации стал Андреа Кими Антонелли, который в настоящее время возглавляет индивидуальный зачет пилотов. Рядом с ним на первой линии стартовой решетки расположился Макс Ферстаппен, а третью позицию по итогам квалификации завоевал Джордж Рассел. Уже на первом круге гонки Макс Ферстаппен сумел опередить соперника и выйти в лидеры гонки, однако пробыть лидером ему удалось недолго.

Сзади произошла серьезная авария между Джорджем Расселом и Льюисом Хэмилтоном. В результате этого столкновения пилот команды Mercedes был вынужден сойти с дистанции. Судьи признали виновным в инциденте Хэмилтона, наложив на него пятисекундный штраф. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Стратегические ходы Red Bull и лидерство Ferrari

Период нахождения пейс-кара на трассе решила использовать команда Red Bull. Стратеги команды провели два последовательных пит-стопа для Исака Аджара. Благодаря этому маневру команда досрочно выполнила обязательное правило об использовании двух разных типов резины в течение одной гонки. После этого французский гонщик преодолел всю дистанцию на одном комплекте шин Hard.

После объявления рестарта борьба на трассе обострилась, что привело к столкновению между болидами Оскара Пиастри и Шарля Леклера. Для Оскара Пиастри, представляющего команду Cadillac, гонка закончилась досрочным сходом из-за серьезных проблем с подвеской.

На дальнейшее развитие событий и изменение стратегий повлиял режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), который судьи ввели, чтобы маршалы очистили трассу от обломков. Шарль Леклер удачно воспользовался этим моментом: после своего пит-стопа он сумел опередить Андреа Кими Антонелли, а впоследствии стал полноправным лидером Гран-при Бельгии.

Борьба за подиум и инцидент на пит-лейне

Лидерство Ferrari продлилось не до самого финиша. На 34-м круге Андреа Кими Антонелли провел успешную атаку и вернул себе первую позицию в гонке. Макс Ферстаппен на тот момент уверенно шел на третьей строчке.

Льюис Хэмилтон был вынужден заехать в боксы для отбывания пятисекундного штрафа. Во время этой остановки британец допустил ошибку и нечаянно сбил механика своей команды. К счастью, инцидент обошелся без травм для персонала. Несмотря на эту неудачу, Льюис Хэмилтон продемонстрировал высокий темп и за три круга до финиша опередил Оскара Пиастри, завоевав итоговое четвертое место.

Результаты этапа

Для Андреа Кими Антонелли этот успех стал уже шестой победой в карьере в Формуле-1. Помимо лидеров, этот уик-энд принес положительные результаты и важные зачетные очки еще нескольким пилотам: Франко Колапинто из команды Alpine, Арвиду Линбладу (Racing Bulls), а также Габриэлю Бортолето из Audi. Следующий этап чемпионата Формулы-1 состоится уже 26 июля на автодроме в Венгрии.