Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая 2026: историческая победа 19-летнего пилота Mercedes

Гран-при Китая проходил в формате со спринтом. В короткой гонке победу одержал Джордж Рассел, а на подиуме также финишировали гонщики Ferrari, отмечает Auto24. Впрочем главной сенсацией этапа стала квалификация. Именно там Андреа Кими Антонелли установил историческое достижение – итальянец стал самым молодым гонщиком, который получал поул-позицию в Формуле-1. Ранее этот рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю.

Гонка началась с проблем для нескольких команд

На старт основной гонки вышло лишь 18 болидов из 22. Еще до начала заезда с дистанции сошли оба гонщика McLaren, а также Габриэль Бортолето (Audi F1 Team) и Алекс Албон (Williams Racing). Это еще раз подчеркивает, что команды все еще ищут оптимальный баланс между надежностью и производительностью, но с новым регламентом делать это трудно.

Борьба Mercedes и Ferrari на трассе

В начале гонки небольшое преимущество имели болиды Scuderia Ferrari. Однако уже после второго круга гонщики Mercedes-AMG Petronas Formula One Team смогли выровнять темп. Борьба за первые четыре позиции между “Скудерией” и “серебряными стрелами” продолжалась почти до самого финиша. На развитие событий повлиял инцидент на 11-м круге – болид Aston Martin F1 Team пилота Ленса Стролла сломался, из-за чего на трассе появился автомобиль безопасности.

Пит-стопы изменили ход гонки

После серии пит-стопов Андреа Кими Антонелли начал постепенно увеличивать отрыв от соперников. Тем временем Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Джордж Рассел вели напряженную борьбу за вторую и третью позиции. Позади этой группы были болиды Alpine F1 Team и Haas F1 Team, а также Макс Ферстаппен, который провалил старт и вынужден был отыгрывать позиции. Его напарник Изак Аджар вылетел с трассы и опустился в конец пелетона.

Лестницы и технические проблемы

В середине дистанции гонку досрочно завершил Фернандо Алонсо. Испанец жаловался на сильные вибрации болида, которые он физически не мог выдерживать. Интересно то, что команда заметила проблему еще во время предсезонных тестов в Бахрейне, но ее окончательное решение пока не найдено. Еще один сход произошел на 45-м круге – Макса Ферстаппена позвали в боксы из-за проблем с силовой установкой. В итоге до финиша добрались только 15 болидов.

Первая победа Антонелли в Формуле-1

Победителем гонки стал Андреа Кими Антонелли. Для молодого итальянца это первая победа в Формуле-1. К тому же он показал самый быстрый круг, оформив таким образом своеобразный хет-трик: поул-позиция, победа и лучший круг в гонке. Второе место занял Джордж Рассел, а третьим финишировал Льюис Хэмилтон.

Когда состоится следующий этап

Следующий этап чемпионата Формулы-1 состоится 29 марта в Японии на легендарном автодроме Suzuka Circuit. В то же время FIA уже объявила об отмене апрельских этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Вероятно, чемпионат будет иметь вынужденную паузу в календаре.