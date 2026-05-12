Антидроновая защита досталась даже строительным машинам: бирюзовый КрАЗ "в клетке" заметили возле фронта

В 783-й бригаде Государственной специальной службы транспорта тамошние механики оборудовали защитным каркасом гражданскую версию самосвала КрАЗ-65055, который в свое время выпускал Кременчугский автозавод.

Информацию о работе упомянутого подразделения в прифронтовой зоне распространил пресс-офис администрации специальной транспортной службы, разместив там несколько фото.

Бирюзовый цвет оставили намеренно

Несмотря на военную службу машины, автомобиль сохранил заводскую гражданскую окраску. В каталоге КрАЗ этот цвет официально называли "Морская волна", также встречались названия "Бирюзовый" и "Зеленая бирюза".

Вероятно, этот самосвал уже не раз побывал в зоне достижений вражеских FPV-дронов, если и ему такую "ливрею" сшили. Фото: Госспецтрансслужба

Именно так в свое время красили несколько поколений тяжелых кременчугских грузовиков – КрАЗ-6510, -260, -6443, -65032 и других моделей. Для многих водителей этот оттенок стал настоящей "визитной карточкой" КрАЗов.

Оригинальную покраску оставили не случайно. Бирюзовый цвет намекает на мирную миссию техники – ремонт дорог и мостов. На фото вверху видно, что военные восстанавливают дорожное покрытие в прифронтовом районе.

Даже дорожники уже прячутся от FPV-дронов

Если гусеничная техника или тяжелые армейские грузовики еще могут двигаться по разбитым дорогам, то для гражданских легковушек, карет скорой помощи или микроавтобусов ямы и выбоины становятся критической проблемой.

Именно поэтому военные дорожники продолжают ремонты даже неподалеку от линии фронта – во многих районах до сих пор остается гражданское население, которому нужна стабильная логистика.

В прифронтовой зоне каждая дорога для местного люда – это "дорога жизни", не говоря уже о военных. Фото: Госспецтрансслужба

Рядом с КрАЗом работает экскаватор-погрузчик JCB 3CX, который также остался в гражданской окраске без камуфляжа. Он пока без защиты, но есть вероятность, что и его кабину и моторную нишу впоследствии укутают в подобный каркас.

Появление антидроновой защиты свидетельствует: строительная техника теперь тоже находится под угрозой атак FPV-дронов.

Кабину закрыли "клеткой"

Антидроновую защиту получила только кабина самосвала. Сам кузов оставили открытым, ведь он постоянно работает во время загрузки и разгрузки.

Каркас выполнен по современной схеме – защитная конструкция отступает от корпуса примерно на 30–50 сантиметров. Это позволяет частично рассеивать энергию взрыва даже в случае попадания FPV-дрона.

Обертка каркасной конструкции имеет сетчатую и решетчатую основу, для чего у мастеров Службы есть основания. Коллаж: Авто24 с фото Госспецтрансслужбы

Конструкция комбинированная: на каркас из квадратного и Г-образного профиля навесили металлическую сетку и наварили решетки из тонкой арматуры. Защита закрывает боковые и фронтальную проекции кабины.

При этом двери водителя и пассажира сохранили нормальное открывание – для этого в конструкции предусмотрели специальные проемы, они также с защитой.

С недавних пор антидронные каркасы с сетками начали ставить на гуманитарные автомобили эвакуации гражданского населения и пожарно-спасательные машины. Фото: ГСЧС

Логистика должна быть действенной

Об опасности работы дорожников свидетельствует и то, что над отдельными участками дороги натянуты дополнительные антидронные сетки.