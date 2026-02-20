Apple CarPlay получает поддержку AI-чатботов: что это значит для Android Auto

Речь идет о возможном появлении в CarPlay таких сервисов, как ChatGPT и Gemini. Если разработчики выполнят требования Apple (в частности откажутся от отображения изображений и видео для безопасности), их приложения смогут работать непосредственно в автомобиле, сообщает Auto24, ссылаясь на Autoevolution.

Siri против ChatGPT и Gemini: новый раунд

Формально это выглядит как большая свобода выбора для пользователей. Однако стратегия Apple более сложная. Компания уже заключила партнерство с Google, чтобы использовать технологическую базу Gemini для улучшения собственного голосового ассистента Siri. Обновленная Siri станет стандартным AI-помощником в CarPlay.

В то же время сторонние чатботы, даже если появятся в системе, не смогут быть вариантом “по умолчанию”. Для них не будет поддерживаться голосовая фраза активации - запустить ChatGPT или Gemini можно будет только вручную через соответствующее приложение. И здесь ключевой момент: в реальных условиях вождения мало кто захочет искать нужную иконку на экране. Apple рассчитывает, что удобство Siri оставит ее главным инструментом в салоне авто.

Ответит ли Google?

Ситуация становится еще интереснее, если взглянуть на Android Auto. Сейчас единственным AI-чатботом, интегрированным в платформу Google, является Gemini, и его развертывание до сих пор продолжается. Часть пользователей все еще работает со старым Google Assistant, который критикуют за нестабильность. Пока Google не анонсировал поддержку сторонних ИИ-приложений в Android Auto. То есть Apple фактически делает первый шаг к открытой экосистеме автомобильного искусственного интеллекта, тогда как Google концентрируется на собственном продукте.

Когда ждать запуска

Сейчас новая категория приложений доступна только в бета-версии iOS 26.4. Полноценный релиз ожидается весной. К тому времени Apple должна убедить ключевых игроков рынка, в частности OpenAI и Google, адаптировать свои AI-сервисы для CarPlay. Если это произойдет, водители получат альтернативу Siri прямо на экране авто. Если нет - Apple все равно выиграет, ведь обновленная Siri уже готовится к новому этапу развития.