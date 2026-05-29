Арест счетов "УкрАрмоТех": производителя бронемашин Gyurza обвиняют в завышении цен и проблемах с РЭБ

Арест банковских счетов практически приостанавливает любое производство, а тут еще и обрезает поставки техники в войска
Компании предъявлено обвинение в возможном завышении стоимости комплектующих и установке некачественного оборудования для противодействия дронам на бронемашины Gyurza.
Постановление вынесено по ходатайству первого управления Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора. Информация о решении обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.
В чем суть претензий
Следствие считает, что при поставке бронеавтомобилей Gyurza 01, Gyurza 02 и Tisa для боевых подразделений различных силовых структур могли использоваться комплектующие с существенно завышенной стоимостью. В материалах производства фигурирует рост цен в пределах 15-230%.
Отдельный блок претензий касается средств радиоэлектронной борьбы MOROK производства Tactical Technology. По версии следствия, на технику устанавливались комплексы различных модификаций и эффективности, что могло влиять на уровень защиты машин от FPV-дронов.
Также в деле упоминается схема закупки автомобильных шасси через чешских посредников. Речь идет о машинах, импортируемых из ОАЭ, США и Китая, стоимость которых, по данным следствия, могла быть существенно выше рыночных аналогов.
Что означает арест счетов
Арест счетов предприятия фактически прекращает работу одного из крупнейших промышленных производств бронетехники с рабочими местами для почти двух тысяч работников. Пока большие и малые СМИ смакуют приведенными фактами, фронт недополучит необходимую законтрактованную технику, о которой в войсках идут положительные отзывы (см. видео ниже).
Едва ли не единственным СМИ, что объективно подошло к освещению темы, является специализированный ресурс "Милитарный", чьи эксперты подали мнение всех сторон.
Практически, речь идет о сворачивании производства. Даже при условии уголовных действий кого-то из руководящих лиц остановка через судебную блокировку счетов стратегического для обороноспособности Украины производства и разработок (см. видео ниже) нельзя считать оправданным.
"Заблокирована выплата заработной платы и уплата налогов в Государственный бюджет. Неправомерный арест счетов парализует работу почти двухтысячного коллектива и грозит срывом выполнения государственных контрактов на изготовление вооружения для нужд Сил обороны Украины. На исполнении у ООО "УКР АРМО ТЕХ" находится 11 государственных контрактов на поставку бронированных автомобилей и другой военной продукции, – говорится в официальном заявлении производителя.
В компании также отмечают, что суд рассматривал вопрос ареста без участия представителей владельца имущества.
С выдвинутыми обвинениями не соглашается и руководство Tactical Technology, которое фигурирует в материалах дела.
Что же все-таки с ценой
Эксперты Авто24 отмечают, что по сравнению с бронемашинами Made in... отечественная техника в разы дешевле. Скажем, Roshel Senator значительно легче по массе, потому что установлена на коммерческом шасси Ford.
Отечественная Gyurza-02 строится на оригинальном военном шасси, что можно сравнивать с полноценными тяжелыми MRAP. Техника в таком классе обычно дороже, но даже при условии дополнительных "накруток" она выходит дешевле зарубежных бронемашин.
Вообще в открытых источниках ценник на Gyurza-02 нигде не упоминается. Но мониторинг на аналогичные украинские броневики такого класса указывает, что это может быть в пределах $220 000 – $350 000.
Сравнительная стоимость бронемашин. Хороший повод теперь есть упрекнуть высокой ценой техники владельца канадского завода. Инфографика: Авто24
Риски для фронта
Несмотря на резонансность дела, эксперты уже обращают внимание на другую проблему – возможный срыв поставок техники для войска. Бронеавтомобили Gyurza активно используются на фронте и имеют положительные отзывы от военных подразделений (см. видео ниже).
В то же время окончательные выводы относительно обоснованности подозрений должен установить суд в рамках полноценного рассмотрения дел.