Арктический дизель ORLEN уже в Украине: UKRNAFTA начала завозить горючее до морозов

Крупнейшая сеть автозаправочных комплексов UKRNAFTA законтрактовала арктическое дизельное горючее ORLEN и уже получила первые партии в Украине, сообщили в компании. Снабжение будет происходить с учетом погоды и спроса, поэтому в сети постепенно будет доступно межсезонное, зимнее и арктическое дизтопливо.

UKRNAFTA готовится к холодам

В компании отмечают, что к осенне-зимнему сезону 2026/2027 готовятся заранее. UKRNAFTA формирует запасы и диверсифицирует каналы поставок, чтобы в период морозов обеспечивать горючим не только обычных автомобилистов, но и бизнес и критически важные службы.

Такой подход особенно актуален для дизельных автомобилей. При низких температурах парафины в горючем кристаллизуются и могут забивать топливный фильтр. Как объяснял Auto24, именно топливный фильтр чаще всего становится причиной проблем с запуском дизельного автомобиля на морозе.

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Чем арктическое дизтопливо отличается от зимнего.

Дизельное горючее бывает летним, зимним и арктическим. Различаются они прежде всего температурными характеристиками, при которых горючее сохраняет необходимую текучесть.

Зимнее дизтопливо рассчитано на работу при более низких температурах, чем летнее, тогда как арктическое предназначено для более сильных морозов. В предыдущем материале Auto24 мы подробно объясняли, чем арктический дизель отличается от зимнего и при каких температурах его следует использовать.

При этом арктическое горючее обычно дороже, а его производство носит сезонный характер. Поэтому его снабжение требует предварительного контрактирования и планирования запасов.

Европейское горючее для украинской зимы

Новые партии UKRNAFTA будет поставлять европейский производитель ORLEN. В компании отмечают, что предложение на АЗС будет меняться в зависимости от погодных условий.

То есть с наступлением первых холодов водителям не обязательно сразу искать самое арктическое дизтопливо. Для умеренного мороза достаточно соответствующего зимнего сорта, тогда как арктическое имеет смысл при существенном понижении температуры.

В случае сильных морозов качество горючего становится особенно важным для коммерческого транспорта, генераторов и автомобилей, работающих непрерывно. Прошлой зимой спрос на арктическое дизтопливо в Украине уже рос, что влияло и на его цену.

В этом году UKRNAFTA решила не ждать пика спроса и начала формировать запасы заранее.