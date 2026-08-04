Армия США выбрала GM Defense, Ford и BC Customs для создания тяжелой версии ISV

Всего военное ведомство получит девять машин. После передачи техники пройдет эксплуатационные оценки и ограниченные опытно-конструкторские испытания под руководством Командования испытаний и оценки Армии США.

Как отмечает breakingdefense.com, контракты были заключены 30 июня в рамках механизма Other Transaction Authority (OTA), позволяющего ускорить разработку перспективных военных технологий.

На базе серийных пикапов

GM Defense еще раньше заявила, что предложит для конкурса милитаризованную версию пикапа Шевроле Silverado HD 3500. Ford подтвердил участие с модернизированным вариантом семейства F-Series, а BC Customs лишь сообщила о получении контракта стоимостью 3,3 млн. долларов, не раскрывая подробностей своего проекта.

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Пока GM Defense уже снабжает американской армии базовую версию ISV, созданную на платформе Chevrolet Colorado.

Больше энергии для современного поля боя

В отличие от действующей ISV, что предназначена в первую очередь для быстрой транспортировки пехоты, новая ISV-Heavy должна выполнять еще и роль мобильного источника электроэнергии. По словам представителей армии, военные испытывают острую нехватку таких возможностей.

Согласно техническим требованиям, машина должна перевозить шесть военнослужащих и обеспечивать питание полевых командных пунктов, выдавая до 60 кВт высоковольтного постоянного тока, 15 кВт постоянного тока напряжением 28 В и 4,8 кВт переменного тока напряжением 120 В.

Новый проект должен повысить мобильность, автономность и возможности американских подразделений на современном поле боя.