Асфальт не выдерживает +38 °C: в Украине начали массово поливать дороги

Во Львове, Киеве и на автомобильных дорогах Волыни дороги начали регулярно поливать водой, чтобы предотвратить перегрев асфальта и его деформацию. Редакция Авто24 собрала несколько ярких примеров защиты дорожного покрытия.

Во Львове, где в эти дни синоптики фиксировали температуру до +38 °C, все имеющиеся поливочно-мойные машины работали по разработанным маршрутам. При необходимости к работе привлекалась техника других ведомств.

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Коммунальщики каждый час охлаждали автомобильные дороги, тротуары и даже трамвайные пути. К работам также присоединились спасатели ГСЧС.

Поливают не ради чистоты

В Киеве корпорация "Киевавтодор" ежедневно выводит на улицы до полусотни поливомоющих машин. В первую очередь они работают на магистралях с наибольшим транспортным потоком.

Дорожники объясняют, что полив выполняет сразу две функции: охлаждает асфальтобетонное покрытие и уменьшает количество пыли. Уже фиксируются случаи, когда под воздействием температур битумные смеси асфальтового покрытия поднимаются на поверхность, образуя очень скользкий слой. Дорога фактически превращается в каток, из-за чего актуальным становится не только полив, но и посыпка дорожного полотна крупнозернистым песком или щебнем мелкой фракции.

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Без увлажнения поверхность дороги может нагреваться до критических температур, что ускоряет образование колеи и других деформаций.

Грузовикам вновь напомнили об ограничениях

Аналогичные работы продолжаются и на дорогах государственного значения Волынской области. Там охлаждают наиболее загруженные участки трасс, чтобы снизить риск повреждения покрытия.

Сотни тонн воды уже приняла "Варшавка", главная транспортная артерия региона. Дорожные службы также напоминают, что при таких высоких температурах воздуха в Украине действуют сезонные ограничения для тяжеловесного транспорта.

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Грузовики массой свыше 24 тонн с нагрузкой на ось более 7 тонн должны переждать жару на специальных площадках. Такие меры помогают избежать преждевременного разрушения дорожного покрытия в периоды экстремально высоких температур.