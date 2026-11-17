Как сообщает издание Motor1, проект реализуется совместно с инжиниринговой компанией Prodrive, имеющей огромный опыт в автоспорте. Вместо того чтобы просто переработать серийный кроссовер DBX, британцы создают совершенно новый прототип, способный выдерживать экстремальные нагрузки.

Технические характеристики реального болида пока держат в секрете, но виртуальный оригинал мог похвастаться двигателем V12, полным приводом и карбоновым кузовом. Если снаружи машина сохранит черты игрового концепта, то внутри от роскоши не останется и следа. Салон полностью переделали под гоночные стандарты: здесь установлен каркас безопасности, спортивные ковши и складная панель переключателей вместо привычного мультимедийного экрана.

Звездный состав пилотов

Главной сенсацией стало возвращение на Дакар двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Испанец уже участвовал в марафоне 2020 года за рулем Toyota Hilux, где занял 13-е место. Его штурманом снова станет Марк Кома, имеющий за плечами пять побед на Дакаре в классе мотоциклов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Компанию Алонсо составит легендарный Себастьян Леб. Девятикратный чемпион мира по ралли имеет в своем активе 28 выигранных спецучастков на Дакаре, однако общая победа ему до сих пор не подчинилась. Третьим пилотом команды Aston Martin Racing станет бразилец Лукас Мораэс, действующий чемпион мира по ралли-рейдам.

Маршрут и испытания

Ралли-марафон 2027 года стартует 9 января в Португалии по короткому прологу, после чего участники пересекут Средиземное море. Основная борьба развернется в Марокко, где гонщиков ждут 12 этапов и более 4300 километров боевых спецучастков. Финиширует гонка 23 января в Марракеше.

Напомним, ранее мы писали, что Aston Martin готовит еще один необычный проект, но уже для фанатов кино. Британская марка объявила о масштабном сотрудничестве с Lucasfilm да Disney, которая приурочена к 50-летнему юбилею франшизы Star Wars.

Официальные мероприятия начнутся в 2027 году. "В течение 50 лет Star Wars демонстрирует чрезвычайную силу дизайна и сторителинга, вдохновляющую поколение по всему миру",– отметил глобальный директор по маркетингу Aston Martin Финбар Макфолл. Пока компания держит в секрете появление тематических авто, но обещает удивить поклонников.