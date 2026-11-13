Aston Martin променял Джеймса Бонда на джедаев: готовящие британцы к юбилею Star Wars

Как сообщает издание Motor1, Британская марка объединяет усилия с Disney Consumer Products и Lucasfilm для создания серии эксклюзивных мероприятий. В настоящее время компании держат в строгом секрете любые подробности возможного появления тематических автомобилей.

Десятилетиями автомобили Aston Martin ассоциировались исключительно с агентом 007 Джеймсом Бондом. Теперь же роскошный бренд решил расширить свои горизонты, перейдя от шпионских пристрастий к масштабной космической опере.

Глобальный директор по маркетингу Aston Martin Финбар Макфолл объяснил такой шаг общими ценностями. "В течение 50 лет Star Wars демонстрирует чрезвычайную силу дизайна и сторителинга, вдохновляющую поколение по всему миру",– отметил он.

Макфолл добавил, что оба бренда стремятся создавать продукты с выразительным характером. По его словам, это делает их сотрудничество естественным и увлекательным.

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Чего ждать фанатам в 2027 году?

Официальная программа празднования продлится круглый год, начиная с января 2027 года. Она приурочена к полувековому юбилею выхода первого фильма легендарной саги в 1977 году. Lucasfilm и Disney уже анонсировали глобальную кампанию, которая будет включать в себя выпуск новых проектов, тематического мерча, архивных материалов и обновление аттракционов в парках развлечений. Главным событием станет повторный прокат оригинального фильма в кинотеатрах.

Роль Aston Martin в этом графике пока остается размытой. Компания обещает раскрыть специфику своих активаций только в начале 2027 года, когда стартует всеобщее празднование. Инсайдеры сомневаются, что в ближайшее время мы увидим полноценный спортивный автомобиль в стилистике звездных войн. Производственный календарь британцев и так перегружен подготовкой к выпуску моделей Valhalla Spider и обновленного кроссовера DBX S.