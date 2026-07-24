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Aston Martin взял в долг 735 миллионов долларов, чтобы в восьмой раз избежать банкротства

За всю свою историю британский производитель роскошных автомобилей Aston Martin семь раз объявлял о банкротстве и в настоящее время вновь столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Однако компании удалось обеспечить новое долговое финансирование на сумму 550 миллионов фунтов стерлингов (около 735 миллионов долларов), что должно стабилизировать ее положение в сложный период.
Aston Martin привлек $735 млн долгового финансирования для выхода из кризиса

ФОТО: Aston Martin |

Aston Martin Valkyrie LM

Данила Северенчук
logo24 июля, 08:31
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Финансовую сделку возглавила компания HPS Investment Partners, отмечает Carscoops. Пакет включает обеспеченный срочный кредит в размере 450 миллионов фунтов стерлингов (602 миллиона долларов) и кредит с отсрочкой на 100 миллионов фунтов стерлингов (133 миллиона долларов).

Кроме того, британскому автопроизводителю предоставили лимит на дополнительное привлечение заемных средств в размере еще 100 миллионов фунтов стерлингов (133 миллиона долларов). По словам финансового директора Aston Martin Дуга Лафферти, новое финансирование существенно укрепляет ликвидность бренда, гарантирует финансовую устойчивость и обеспечивает большую гибкость для реализации текущих и будущих продуктовых планов.

Привлеченные 450 миллионов фунтов стерлингов ($602 миллиона) будут направлены на погашение предыдущих задолженностей. Из них 22 миллиона долларов будут выплачены консорциуму Yew Tree Consortium во главе с совладельцем компании Лоуренсом Строллом – отца Лэнса Стролла, пилотов команды Aston Martin в Формуле-1.

Перспективы развития

Руководство Aston Martin рассчитывает на улучшение финансовых показателей по сравнению с прошлым годом, повышение рентабельности и увеличение денежных потоков благодаря расширению ассортимента за счет новых основных и специальных моделей.

Вероятные интересы Geely

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