Audi A2 e-tron станет самым доступным электромобилем бренда: что известно о новинке

Автомобиль в значительной степени заимствует силуэт оригинальной компактной модели Audi A2, которая выпускалась с конца 1999 по 2005 год. Тогда хэтчбек предлагался с экономичными силовыми агрегатами и алюминиевым кузовом, но его высокая цена и необычный дизайн привели к низкому спросу. За все время было выпущено всего 176 377 единиц Audi A2.

Особенности экстерьера и дизайн в стиле Sportback

Несмотря на то, что передняя часть тестового электромобиля по-прежнему прикрыта маскировочной пленкой, на снимках Carscoops отчетливо виден закругленный передний бампер с прямоугольным нижним воздухозаборником. Предыдущие шпионские фотографии свидетельствуют о том, что A2 e-tron получит двухъярусную разделенную оптику и полностью закрытую панель на месте традиционной решетки радиатора, что соответствует общей стилистике линейки e-tron от Audi.

В профиль электромобиль напоминает классический хэтчбек, но с выраженной динамикой кузова Sportback. Модель имеет наклонную линию крыши, которая заканчивается массивным спойлером над дверью багажника. Дизайнеры придали A2 e-tron черты кроссовера – выраженные колесные арки и черную защитную облицовку.

Внешний вид дополняют аэродинамически оптимизированные диски и дверные ручки в форме крыльев, подобные тем, что используются на BMW X5 и Ford Mustang Mach-E. Задняя часть отличается стилизованной дверью багажного отсека с угловатыми акцентами, глянцевым нижним бампером и современными фонарями.

Цифровой салон

Предварительные утечки информации указывают на то, что салон A2 e-tron будет во многом унифицирован с кроссовером Audi Q3. Ожидается установка 11,9-дюймовой цифровой приборной панели и 12,8-дюймового центрального дисплея информационно-развлекательной системы. Также в интерьере появится скошенный снизу руль с фиксированной рукояткой, на которой размещены рычаг переключения режимов движения и отдельные органы управления.

Технические характеристики