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Audi A2 e-tron станет самым доступным электромобилем бренда: что известно о новинке

Немецкий автопроизводитель Audi готовится представить свой самый доступный электромобиль – новый A2 e-tron 2027 модельного года. Официальный дебют новинки запланирован на осень текущего года. Недавно фотографам удалось запечатлеть предсерийный прототип с минимальным количеством камуфляжа, что позволило разглядеть ключевые черты будущего электрического хэтчбека.
Самый недорогой электромобиль Audi: фото и подробности о новом A2 e-tron 2027 года

ФОТО: Carscoops|

Прототип Audi A2 e-tron

Данила Северенчук
logo21 июля, 14:20
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Автомобиль в значительной степени заимствует силуэт оригинальной компактной модели Audi A2, которая выпускалась с конца 1999 по 2005 год. Тогда хэтчбек предлагался с экономичными силовыми агрегатами и алюминиевым кузовом, но его высокая цена и необычный дизайн привели к низкому спросу. За все время было выпущено всего 176 377 единиц Audi A2.

Особенности экстерьера и дизайн в стиле Sportback

Несмотря на то, что передняя часть тестового электромобиля по-прежнему прикрыта маскировочной пленкой, на снимках Carscoops отчетливо виден закругленный передний бампер с прямоугольным нижним воздухозаборником. Предыдущие шпионские фотографии свидетельствуют о том, что A2 e-tron получит двухъярусную разделенную оптику и полностью закрытую панель на месте традиционной решетки радиатора, что соответствует общей стилистике линейки e-tron от Audi.

В профиль электромобиль напоминает классический хэтчбек, но с выраженной динамикой кузова Sportback. Модель имеет наклонную линию крыши, которая заканчивается массивным спойлером над дверью багажника. Дизайнеры придали A2 e-tron черты кроссовера – выраженные колесные арки и черную защитную облицовку.

Внешний вид дополняют аэродинамически оптимизированные диски и дверные ручки в форме крыльев, подобные тем, что используются на BMW X5 и Ford Mustang Mach-E. Задняя часть отличается стилизованной дверью багажного отсека с угловатыми акцентами, глянцевым нижним бампером и современными фонарями.

Цифровой салон

Предварительные утечки информации указывают на то, что салон A2 e-tron будет во многом унифицирован с кроссовером Audi Q3. Ожидается установка 11,9-дюймовой цифровой приборной панели и 12,8-дюймового центрального дисплея информационно-развлекательной системы. Также в интерьере появится скошенный снизу руль с фиксированной рукояткой, на которой размещены рычаг переключения режимов движения и отдельные органы управления.

Технические характеристики

  • Известно, что новый Audi A2 e-tron построен на модернизированной платформе MEB+ и имеет общую архитектуру с хэтчбеком Volkswagen ID.3 Neo. Хотя официальные технические характеристики пока держатся в секрете, ожидается, что модель заимствует силовые установки VW. Доступные аккумуляторные блоки емкостью 50 кВт-ч, 58 кВт-ч и 79 кВт-ч смогут обеспечивать запас хода до 630 километров.
  • Линейка электродвигателей Volkswagen ID.3 Neo включает версии мощностью 125 кВт (170 лошадиных сил), 140 кВт (190 лошадиных сил) и 170 кВт (231 лошадиная сила). Вероятно, Audi будет использовать силовые агрегаты более высокого уровня, чтобы подчеркнуть премиальный статус марки. В то же время эксперты отмечают, что базовая модель A2 e-tron может отказаться от фирменной системы полного привода quattro в пользу привода на одну ось.
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