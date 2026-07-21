Audi A2 e-tron станет самым доступным электромобилем бренда: что известно о новинке

ФОТО: Carscoops|
Прототип Audi A2 e-tron
Автомобиль в значительной степени заимствует силуэт оригинальной компактной модели Audi A2, которая выпускалась с конца 1999 по 2005 год. Тогда хэтчбек предлагался с экономичными силовыми агрегатами и алюминиевым кузовом, но его высокая цена и необычный дизайн привели к низкому спросу. За все время было выпущено всего 176 377 единиц Audi A2.
Особенности экстерьера и дизайн в стиле Sportback
Несмотря на то, что передняя часть тестового электромобиля по-прежнему прикрыта маскировочной пленкой, на снимках Carscoops отчетливо виден закругленный передний бампер с прямоугольным нижним воздухозаборником. Предыдущие шпионские фотографии свидетельствуют о том, что A2 e-tron получит двухъярусную разделенную оптику и полностью закрытую панель на месте традиционной решетки радиатора, что соответствует общей стилистике линейки e-tron от Audi.
В профиль электромобиль напоминает классический хэтчбек, но с выраженной динамикой кузова Sportback. Модель имеет наклонную линию крыши, которая заканчивается массивным спойлером над дверью багажника. Дизайнеры придали A2 e-tron черты кроссовера – выраженные колесные арки и черную защитную облицовку.
Внешний вид дополняют аэродинамически оптимизированные диски и дверные ручки в форме крыльев, подобные тем, что используются на BMW X5 и Ford Mustang Mach-E. Задняя часть отличается стилизованной дверью багажного отсека с угловатыми акцентами, глянцевым нижним бампером и современными фонарями.
Цифровой салон
Предварительные утечки информации указывают на то, что салон A2 e-tron будет во многом унифицирован с кроссовером Audi Q3. Ожидается установка 11,9-дюймовой цифровой приборной панели и 12,8-дюймового центрального дисплея информационно-развлекательной системы. Также в интерьере появится скошенный снизу руль с фиксированной рукояткой, на которой размещены рычаг переключения режимов движения и отдельные органы управления.
Технические характеристики
- Известно, что новый Audi A2 e-tron построен на модернизированной платформе MEB+ и имеет общую архитектуру с хэтчбеком Volkswagen ID.3 Neo. Хотя официальные технические характеристики пока держатся в секрете, ожидается, что модель заимствует силовые установки VW. Доступные аккумуляторные блоки емкостью 50 кВт-ч, 58 кВт-ч и 79 кВт-ч смогут обеспечивать запас хода до 630 километров.
- Линейка электродвигателей Volkswagen ID.3 Neo включает версии мощностью 125 кВт (170 лошадиных сил), 140 кВт (190 лошадиных сил) и 170 кВт (231 лошадиная сила). Вероятно, Audi будет использовать силовые агрегаты более высокого уровня, чтобы подчеркнуть премиальный статус марки. В то же время эксперты отмечают, что базовая модель A2 e-tron может отказаться от фирменной системы полного привода quattro в пользу привода на одну ось.