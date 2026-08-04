Audi A2 e-tron установил новый рекорд эффективности среди моделей бренда

Генеральный директор компании Гернот Делльнер отметил, что концепция нового A2 e-tron продолжает философию оригинальной модели Audi A2 1990-х годов, которая в своем сверхэкономном исполнении сделала высокую эффективность главной фирменной чертой. Официальный мировой дебют новой компактной модели намечен на осень 2026 года.

Аэродинамические решения и обтекаемость кузова

Основой высокой экономичности электромобиля стала проработанная аэродинамика. Коэффициент лобового сопротивления Audi A2 e-tron составляет 0,24, что является самым лучшим показателем среди всех компактных моделей немецкого бренда. Инженерам удалось снизить потребление энергии по циклу WLTP только за счет аэродинамических улучшений на 0,9 кВт-ч на 100 км.

Среди ключевых элементов конструкции– скругленная передняя часть, наклонная линия крыши и четко очерченная корма. Специальные воздушные каналы направляют потоки воздуха на передних крыльях для уменьшения турбулентности, а специальные элементы в арках колес уменьшают зазор между шиной и кузовом.

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Также инженеры добавили активный воздухозаборник: решетка закрывается в обычных режимах движения для снижения сопротивления и автоматически открывается для охлаждения батареи во время быстрой зарядки или активного разгона.

Обновленная силовая установка и новое поколение полупроводников

Электродвигатель A2 e-tron является синхронным мотором с постоянными магнитами, оптимизированным для ежедневных городских и загородных поездок. По сравнению с предыдущими поколениями поводов эффективность повысилась на 10%. В силовой электронике используются полупроводники из карбида кремния вместо традиционного кремния, что существенно уменьшает потери при переключении при частичной нагрузке.

Батарея, зарядка и двунаправленное питание

В версии мощностью 140 кВт (190 л.с.) применен литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 61 кВт-ч, выполненный по технологии Cell-to-Pack, когда сердечники монтируются непосредственно в корпус для повышения плотности энергии. LFP-батарея не содержит редкоземельных элементов, медленнее деградирует и позволяет регулярно заряжать автомобиль до 100% без риска быстрого износа.

Адаптированная система термоменеджмента обеспечивает эффективность подзарядки от настенного устройства. Кроме того, Audi A2 e-tron поддерживает технологии двунаправленной зарядки: