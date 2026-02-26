AUDI E5 Sportback подешевел более чем на 4 тысячи долларов в Китае из-за слабых продаж

Как сообщает CarNewsChina, теперь базовую версию можно приобрести за 205 900 юаней (29 910 долларов). Акция действует до 31 марта, и для нового бренда это фактически попытка быстро оживить продажи. AUDI - это отдельный бренд, создан немецким автопроизводителем Audi вместе с китайской государственной компанией SAIC Motor, отмечает Auto24.

Он ориентирован исключительно на рынок Китая и не использует фирменные четыре кольца. В 2025 году бренд представил свой первый серийный автомобиль - E5 Sportback, построенный на платформе Advanced Digitised Platform (ADP).

Продажи не оправдали ожиданий

Поставки стартовали в августе 2025 года с начальной ценой от 235 900 до 319 900 юаней (примерно 34 270–46 470 долларов). Однако рынок встретил модель довольно прохладно. Совокупные поставки составили 7 070 автомобилей, а в январе было продано всего 420 единиц. Для нового бренда это сигнал о необходимости срочных решений.

Новая цена и условия финансирования

Скидка в 30 000 юаней состоит из трех частей: компенсации налога на покупку, прямой денежной скидки и субсидии при обмене автомобиля. После корректировки ценовой диапазон составляет примерно 29 910–42 110 долларов. Также клиентам предлагают пятилетнюю рассрочку под 0% или семилетнее финансирование со сниженными ставками. Фактически теперь E5 Sportback стоит примерно на уровне Zeekr 007 GT от Geely и немного дешевле популярного Xiaomi SU7.

Характеристики электрического фастбэка

AUDI E5 Sportback имеет габариты 4 881 мм в длину, 1 960 мм в ширину и 1 579 мм в высоту при колесной базе 2 950 мм. Модель доступна с задним или полным приводом. Мощность в зависимости от версии варьируется от 220 до 579 кВт (295–776 л.с.). Покупателям предлагают три варианта батарей - на 76, 83 или 100 кВт-ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет от 618 до 773 км. Среди опций - пневматическая подвеска и цифровые камеры вместо традиционных зеркал.

Поможет ли скидка

На китайском рынке традиционные дилеры в последнее время сталкиваются с проблемами прибыльности, а масштабные скидки не всегда устраняют проблему спроса. Поэтому эффективность этой акции для AUDI E5 Sportback пока что остается под вопросом. Конкуренция в сегменте электромобилей в Китае чрезвычайно жесткая, и даже ощутимое снижение цены не гарантирует прорыва. Однако для молодого бренда это, вероятно, необходимый шаг в борьбе за место под солнцем.