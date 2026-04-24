Audi на Пекинском автосалоне показала конкурентов для BMW и Mercedes-Benz: фото

Главным событием стала мировая премьера AUDI E7X – первого электрического SUV от нового суббренда, сообщает Auto24. Автомобиль имеет длину 5049 мм и колесную базу 3060 мм, что ставит его в один ряд с крупнейшими кроссоверами премиум-класса. Модель базируется на платформе Advanced Digitized Platform и ориентирована на технологически продвинутых клиентов.

Электромобиль предлагается в версиях мощностью 300 или 500 кВт (407 и 680 л.с.). Благодаря батарее емкостью 109 кВт-ч максимальный запас хода превышает 750 км по стандарту CLTC. Интерьер E7X получил 21,4-дюймовый экран для задних пассажиров, опускающийся с потолка, и интеллектуального ИИ-помощника AUDI Assistant. Рыночный старт модели состоится в первой половине 2026 года.

Электрификация флагманов: Audi A6L e-tron

Параллельно с новым брендом, основная немецкая марка представила удлиненный электрический седан Audi A6L e-tron, созданный в партнерстве с FAW. Автомобиль построен на 800-вольтовой платформе Premium Platform Electric (PPE).

Благодаря увеличенной на 132 мм колесной базе, инженерам удалось установить батарею емкостью 107 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 815 км. Седан демонстрирует динамику спорткара, разгоняясь до 100 км/ч за 4,3 секунды. Модель оснащена продвинутой системой дополненной реальности, которая проецирует навигационные подсказки на расстояние до 200 метров перед водителем.

Новое поколение двигателей внутреннего сгорания

Несмотря на фокус на электричество, Audi обновила линейку традиционных автомобилей на платформе Premium Platform Combustion (PPC). На выставке дебютировал новый Audi A6L с двигателем мощностью 367 лошадиных сил. Удлиненная колесная база (на 140 мм больше глобальной версии) обеспечивает рекордное пространство для пассажиров заднего ряда. Модель уже оснащена адаптивной пневматической подвеской и полноуправляемым шасси.

Генеральный директор компании Гернот Долльнер объявил о создании собственного Инновационно-технологического центра Audi в Шанхае. Здесь будут разрабатывать системы автономного вождения уровня 2++ и специфическое программное обеспечение для китайского рынка. Также на стенде был представлен болид Audi R26, символизирующий официальное вступление марки в Формулу-1 с сезона 2026 года.

