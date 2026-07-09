Audi оставила A8 в производстве и сократила модельный ряд e-tron GT

Хотя главные конкуренты бренда – BMW и Mercedes-Benz, недавно провели радикальные изменения своих флагманов, Audi A8 продолжает свой жизненный цикл без масштабных технических реформ. Большинство обновленных автомобилей немецкой марки получили упрощенные комплектации для облегчения процесса заказа, а также пересмотренные пакеты дополнительного оборудования и новые элементы дизайна.

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Флагманские седаны A8 и S8: точечные изменения для премиального комфорта

Несмотря на то, что с момента последнего рестайлинга флагмана прошло уже пять лет, Audi A8 L стоимостью 95 100 долларов возвращается в 2027 году практически в неизменном виде. Единственным заметным нововведением стало расширение фирменного визуального пакета Black Optic, для которого теперь доступны два дополнительных варианта 21-дюймовых колесных дисков с Y-образным дизайном спиц.

Клиенты могут выбрать матовое неодимовое золотое покрытие или темное двухцветное исполнение. Более мощная модификация Audi S8 стоимостью 130 000 долларов получила более обширную базовую комплектацию: теперь подогрев задних сидений входит в стандартную комплектацию автомобиля, а пакет Black Optic также пополнился новым дизайном дисков.

Обновление семейства A5 и S5: оптимизация комплектаций и новые пакеты

Для облегчения и упрощения процедуры заказа клиентами весь модельный ряд Audi A5 на 2027 год был сокращен всего до одной доступной комплектации. Стартовая цена модели выросла на 200 долларов и теперь начинается от 50 400 долларов. Главной технической новинкой стал пакет Sport Plus. Он включает в себя более агрессивный дизайн экстерьера S-Line, адаптивную спортивную подвеску, яркие красные тормозные суппорты и 20-дюймовые легкосплавные диски с летними шинами.

Салон версии Sport Plus отличается отделкой в стиле S-Line с передними спортивными сиденьями, имеющими ромбовидную отделку из натуральной кожи и материала Dinamica. Кроме того, интерьер выделяется рулевым колесом с плоским низом, стальными педалями, элементами из шлифованного алюминия, а также контрастной красной строчкой Express Red и ремнями безопасности с красной окантовкой. Среди отдельных опций для A5 появилась панорамная стеклянная крыша с регулируемой степенью прозрачности и жесткая спортивная подвеска S, которая уменьшает дорожный просвет автомобиля на 20 мм.

Для модификации Audi S5, стоимость которой теперь начинается от 63 600 долларов, предложили премиальный пакет Vorsprung. Он включает передовые цифровые OLED-задние фонари и адаптивную спортивную подвеску. В список дополнительного оборудования также вошли 10,9-дюймовый отдельный дисплей для переднего пассажира, подогрев задних сидений, боковые солнцезащитные шторки, система помощи при парковке Park Assist Pro и камеры кругового обзора с функцией построения 3D-изображения.

Модернизация седанов A6 и кроссоверов Q3

Бизнес-седан Audi A6 2027 модельного года получил цену в 64 900 долларов. Отныне автомобиль по умолчанию оснащается системой камер кругового обзора и подогревом рулевого колеса. Дизайнеры также обновили комбинации внутренней отделки: для черно-коричневого интерьера теперь предусмотрена исключительно черная обивка потолка, тогда как серая обивка сохранена для бежевого варианта салона.

Поскольку компактный кроссовер Audi Q3 пережил масштабную смену поколений перед 2026 годом, обновления на 2027 год носят эволюционный характер. Стоимость модели выросла на 700 долларов и начинается с отметки 44 400 долларов. Автомобиль получил улучшенную базовую комплектацию, в частности систему прямого контроля давления в шинах и адаптивный помощник при движении сзади, который способен самостоятельно задействовать тормоза для предотвращения аварии.

Популярный пакет Convenience теперь включает подогрев рулевого колеса, салонное зеркало с автоматическим затемнением и интегрированной системой HomeLink, систему помощи при парковке, круговой обзор и трехмесячный пробный период сервиса SiriusXM. Пакет систем помощи водителю дополнительно расширен за счет проекционного дисплея, системы Park Assist Pro с функцией дистанционного управления и интеллектуальной системы обучения парковке.

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Изменения в семействах Q8 и электрическом флагмане e-tron GT

Большой кроссовер Audi Q8 2027 модельного года уже в базовой комплектации предлагает спортивный экстерьер S Line и новые 21-дюймовые колеса. Для версии с пакетом Black Optic стали доступны эксклюзивные 22-дюймовые диски с матовым покрытием из неодимового золота. Спортивная версия SQ8 получила массивные 23-дюймовые колеса с черным металлическим эффектом, а экстремальная RS Q8 performance теперь в стандартной комплектации оснащается двойным акустическим боковым стеклом для улучшения шумоизоляции. Цены на линейку больших кроссоверов варьируются от 76 900 до 139 700 долларов США за топовые комплектации.

Существенные изменения произошли в сегменте электромобилей. Немецкая компания решила полностью исключить из линейки базовую модель S e-tron GT. В результате единственным доступным представителем семейства на 2027 год остается флагманский электромобиль Audi RS e-tron GT performance по цене 170 500 долларов США. Электрическая новинка осталась практически неизменной, за исключением появления глянцевой черной решетки радиатора Singleframe, которая отныне входит в дизайнерский пакет Forged carbon.