Audi подтвердила разработку нового Q8, но ждать его придется еще несколько лет

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Audi Q8
После дебюта обновленного Q7 и нового Q9 компания не демонстрировала никаких прототипов Q8 нового поколения, а также не раскрывала планы по модели. Ситуацию дополнительно подогревали сообщения о возможном сокращение линейки купеобразных кроссоверов Audi и Porsche. В частности, неофициально сообщалось, что компании могут отказаться от Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback и бензинового Porsche Cayenne Coupé.
Впрочем, в интервью Edmunds генеральный директор Audi Гернот Дельнер подтвердил, что второе поколение Q8 все же появится. По его словам, когда он возглавил компанию в 2023 году, окончательного решения по преемнику модели еще не существовало.
"К моему удивлению, решение о преемнике не было принято, но мы это изменили",– отметил глава компании.
В то же время, он не назвал конкретных сроков премьеры, лишь сообщив, что новый Q8 появится "в ближайшее время", что в контексте разработки автомобилей может означать еще несколько лет.
Новый Q8 сохранит техническое родство с Q7
По словам главы Audi, следующий Q8, как и текущая модель, будет построен на базе нового Q7. Это означает, что кроссовер сохранит более спортивный силуэт и будет позиционироваться как более эмоциональная альтернатива традиционному большому SUV.
Audi Q7 2026
Ожидается, что базой для спортивных версий станет 2,9-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 435 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.
Спортивные версии SQ8 и RS Q8 могут вернуться
- Вместе с обычным Q8, вероятно, дебютирует и новый SQ8, оснащенный 4,0-литровым битурбо V8 мощностью 599 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Также ожидается появление нового RS Q8, хотя официальной информации о нем пока нет.
- Для сравнения, Актуальная модель оснащается двигателем мощностью 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,4 секунды.
- Пока Audi не раскрывает ни дизайн, ни технические характеристики нового поколения Q8, однако подтверждение его разработки свидетельствует, что модель останется в линейке бренда, несмотря на просмотр стратегии купеобразных кроссоверов.