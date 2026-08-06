Audi подтвердила разработку нового Q8, но ждать его придется еще несколько лет

После дебюта обновленного Q7 и нового Q9 компания не демонстрировала никаких прототипов Q8 нового поколения, а также не раскрывала планы по модели. Ситуацию дополнительно подогревали сообщения о возможном сокращение линейки купеобразных кроссоверов Audi и Porsche. В частности, неофициально сообщалось, что компании могут отказаться от Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback и бензинового Porsche Cayenne Coupé.

Впрочем, в интервью Edmunds генеральный директор Audi Гернот Дельнер подтвердил, что второе поколение Q8 все же появится. По его словам, когда он возглавил компанию в 2023 году, окончательного решения по преемнику модели еще не существовало.

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"К моему удивлению, решение о преемнике не было принято, но мы это изменили",– отметил глава компании.

В то же время, он не назвал конкретных сроков премьеры, лишь сообщив, что новый Q8 появится "в ближайшее время", что в контексте разработки автомобилей может означать еще несколько лет.

Новый Q8 сохранит техническое родство с Q7

По словам главы Audi, следующий Q8, как и текущая модель, будет построен на базе нового Q7. Это означает, что кроссовер сохранит более спортивный силуэт и будет позиционироваться как более эмоциональная альтернатива традиционному большому SUV.

Audi Q7 2026

Ожидается, что базой для спортивных версий станет 2,9-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 435 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Спортивные версии SQ8 и RS Q8 могут вернуться