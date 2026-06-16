Audi представила новый A6 allroad: универсал повышенной проходимости впервые стал плагин-гибридом

По словам главного технического директора немецкой марки Рувена Мора, концепция модели осталась неизменной – это бескомпромиссный комфорт премиального семейного автомобиля на асфальте, который трансформируется в высокую проходимость при выезде на сложный рельеф благодаря фирменному полному приводу quattro и адаптивной пневмоподвеске.

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Дизайн «Wide-Body» и увеличенный клиренс

Главной стилистической и конструктивной особенностью нового поколения стал брутальный кузов. Колесная колея и крылья автомобиля были существенно расширены: общая ширина кузова увеличилась на 111 мм по сравнению с обычным универсалом A6 Avant и на 84 мм по сравнению с allroad предыдущего поколения. Длина автомобиля составляет 5016 мм, ширина – 1986 мм, а высота варьируется в пределах от 1479 до 1508 мм в зависимости от настроек шасси.

Нижняя часть кузова подчеркивает внедорожный характер модели с помощью фирменной пластиковой защиты, массивных накладок на колесные арки и вертикальных шестиугольных элементов на радиаторной решетке. В базовом исполнении все защитные элементы по периметру и диффузор выполнены в черном матовом и глянцевом цветах, однако клиентам доступен опциональный пакет с хромированными и серебристыми акцентами. Стандартно автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесами, а за доплату доступны диски диаметром до 21 дюйма.

Адаптивная пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси

Для уверенного преодоления бездорожья Audi A6 allroad по умолчанию оснащается эксклюзивной пневматической подвеской с диапазоном регулировки высоты в 55 мм. В стандартных режимах движения (комфортном, сбалансированном или эффективном) дорожный просвет новинки на 34 мм больше, чем у базового A6 Avant. Особенности работы ходовой части в различных режимах:

Режимы Offroad и Offroad+: принудительно поднимают кузов еще на 15 мм. В режиме Offroad+ электроника допускает большее пробуксовывание колес на песке или снегу, активнее задействует электронную блокировку дифференциала, а роботизированная коробка передач S tronic дольше удерживает низшие ступени.

Режим Lift: увеличивает клиренс на максимальные дополнительные 20 мм для преодоления крупных препятствий (работает на скорости до 35 км/ч).

Режим Dynamic: для стабильности на автобане автоматически занижает кузов на 20 мм от нормального уровня. На скорости свыше 120 км/ч машина приседает автоматически для уменьшения аэродинамического сопротивления.

Спортивную управляемость большого универсала обеспечивает модернизированное прогрессивное рулевое управление с более жестким креплением рейки. В плагин-гибридной версии стандартно (а для дизеля — опционально) устанавливается система полного привода на все колеса. На скорости до 60 км/ч задние колеса поворачиваются на угол до 5 градусов в противоположную сторону по отношению к передним, уменьшая радиус разворота почти на метр. На высокой скорости задние колеса поворачиваются на два градуса в одну сторону с передними, гарантируя монолитную стабильность при перестройке.

Премьера плагин-гибрида и мощного дизеля V6 MHEV plus

Все силовые установки для нового поколения прошли глубокую электрификацию и работают исключительно в связке с постоянным полным приводом quattro:

Audi A6 allroad e-hybrid (Plug-in hybrid): впервые предложенная для этой модели силовая архитектура. Она сочетает 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор TFSI мощностью 252 л.с. и интегрированный электромотор мощностью 105 кВт. Суммарная мощность системы составляет 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Батарея емкостью 25,9 кВт·ч обеспечивает до 95 км пробега исключительно на электротяге по циклу WLTP. Зарядка переменным током мощностью 11 кВт длится около 2,5 часов.

впервые предложенная для этой модели силовая архитектура. Она сочетает 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор TFSI мощностью 252 л.с. и интегрированный электромотор мощностью 105 кВт. Суммарная мощность системы составляет 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Батарея емкостью 25,9 кВт·ч обеспечивает до 95 км пробега исключительно на электротяге по циклу WLTP. Зарядка переменным током мощностью 11 кВт длится около 2,5 часов. Audi A6 allroad 3.0 V6 TDI: трехлитровый дизельный двигатель мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 580 Нм. Двигатель получил новую технологию "мягкого" гибрида MHEV plus с дополнительным генератором, который обеспечивает кратковременный буст в 24 л.с. (18 кВт). Главная инновация – компрессор с электроприводом, который раскручивается до 90 000 оборотов за 250 миллисекунд, полностью устраняя турбояму. Максимальное давление наддува в 3,6 бара достигается на секунду быстрее, чем раньше, что позволяет машине массой более двух тонн разгоняться до первой "сотни" за 5,4 секунды.

Все версии оснащены интегрированной системой управления тормозами, где педаль полностью отсоединена от гидравлики. Электроника сама решает, когда замедлять машину за счет рекуперации, а когда подключать колодки.

Цифровой панорамный кокпит и интеллектуальные технологии освещения

Интерьер универсала претерпел полную цифровизацию. На передней панели установлен изогнутый панорамный OLED-дисплей Audi MMI, состоящий из 11,9-дюймовой панели приборов и 14,5-дюймового центрального тачскрина. Перед пассажиром может быть установлен персональный экран на 10,9 дюйма с поддержкой стриминговых сервисов и Bluetooth-наушников.

Мультимедийная система получила интеллектуального голосового помощника Audi assistant со встроенным чат-ботом ChatGPT, который способен распознавать сложные разговорные фразы и самостоятельно создавать ежедневные рутинные алгоритмы для комфорта водителя. Особое внимание уделено безопасности и световым технологиям.

Опциональные матричные фары Digital Matrix LED способны проецировать навигационные стрелки в пределах полосы движения, предупреждающие знаки об обледенелой дороге непосредственно на асфальт и подсвечивать пешеходов на обочине. Дневные ходовые огни поддерживают 8 различных цифровых подписей. Сзади установлены фонари Digital OLED 2.0 с функцией коммуникационного света: в случае опасности или резкого торможения они отображают для машин сзади треугольные предупреждающие символы. Если к неподвижному универсалу слишком близко подъедет другой автомобиль или велосипед, система автоматически включит все светодиодные сегменты для предотвращения столкновения.

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Салон предлагает премиальный уровень комфорта: анатомические кресла с массажем и вентиляцией, четырехзонный климат-контроль с датчиком мелкодисперсной пыли и панорамная крыша с функцией затемнения. Объем багажного отделения составляет от 466 до 1497 литров (у гибрида – от 404 до 1423 литров), а задний ряд сидений складывается в пропорции 40:20:40 с помощью дистанционных рычагов.

Прием заказов на новый Audi A6 allroad начнется 18 июня 2026 года по базовой цене от 77 250 евро, а первые машины появятся в европейских дилерских центрах осенью.