Audi представила Q9 – новый семиместный внедорожник за 108 тысяч евро

Новый Audi Q9 стал первым полноразмерным SUV маркой и получил индекс "9", ранее не использовавшийся в легковой линейке бренда. По словам генерального директора Audi Гернота Дельнера, модель должна укрепить позицию компании в премиальном сегменте и предложить клиентам новый уровень комфорта.

Новый Q9 5310 мм в длину, 2210 мм в ширину и 1810 мм в высоту при колесной базе 3140 мм, что делает его самым большим Audi за всю историю марки.

Стандартно Audi Q9 оснащается тремя рядами сидений и может перевозить семерых пассажиров. За доплату доступна шестиместная конфигурация с двумя отдельными электрорегулируемыми креслами второго ряда, имеющими функции подогрева, вентиляции и массажа.

Впервые в истории Audi модель получила автоматические двери. Они самостоятельно открываются и закрываются, контролируют наличие препятствий и поддерживают дистанционное управление через приложение myAudi. Еще одной особенностью стала самая большая панорамная крыша, которая когда-либо устанавливалась на автомобиль Audi. Его площадь превышает 1,5 м2, а за доплату доступно электрохромное затемнение отдельных секций и декоративная подсветка.

Мировая премьера новых OLED-фонарей

Audi Q9 стал первым серийным автомобилем с изогнутыми цифровыми OLED-фонарями третьего поколения. Они используют ультратонкие стеклянные панели, лучше интегрирующиеся в форму кузова и повышающие видимость автомобиля сбоку.

Кроме того, кроссовер получил новую систему световой проекции указателей поворота, которая в темное время суток отображает анимированный сигнал на дорожном покрытии., а также цифровые матричные фары Matrix LED с микросветодиодным модулем.

Дизельный V6 с мягким гибридом и пневмоподвеска.

На старте продаж Audi предложит Q9 с 3,0-литровым турбодизелем V6. Для большинства европейских рынков предусмотрены две версии: 220 кВт (299 л.с.) и 630 Нм или 180 кВт (245 л.с.) и 500 Нм крутящего момента. Оба агрегата оснащаются системой MHEV plus с 48-вольтовой сетью, электрическим компрессором и электродвигателем-генератором, который добавляет до 18 кВт (24 л.с.) при ускорении.

В паре работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic и постоянный полный привод quattro. В стандартную оснастку также входит адаптивная пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса. Диапазон регулировки высоты кузова составляет 90 мм.

Кроме того, за доплату клиентам доступна спортивная подвеска, а также система полноуправляемого шасси, поворачивающая задние колеса на угол до 5 градусов и улучшающая маневровость на малых скоростях и устойчивость при движении по трассе.

Новый мультимедийный комплекс с ChatGPT

Интерьер оснащен изогнутым OLED-дисплеем MMI, который объединяет 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 14,5-дюймовый центральный сенсорный экран. Передний пассажир также имеет отдельный 12,3-дюймовый дисплей. Информационно-развлекательная система работает на Android Automotive OS, поддерживает магазин приложений Audi Application Store и интеграцию ChatGPT, который помогает отвечать на запросы водителя на естественном языке.

Конечно же Audi Q9 также оснащается полным комплексом современных систем помощи водителю. Среди них– автоматическое экстренное торможение, мониторинг "слепых" зон, круговой обзор, автоматическая парковка, система помощи при движении с прицепом и функция безопасного открывания дверей.

Также модель поддерживает систему Adaptive Driving Assistant Plus, позволяющую на отдельных автомагистралях Германии, США и Канады двигаться без рук на руле на скорости до 130 км/ч, хотя водитель должен оставаться внимательным и контролировать дорожную ситуацию.

Когда появится Audi Q9

Заказы на новый Audi Q9 в Германии откроются в конце июля 2026 года. Первые поставки клиентам запланированы на ноябрь. Стартовая цена версии Q9 TDI составляет 108400 евро.