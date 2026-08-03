Audi Q8 получила версию с максимальной скоростью 320 километров в час

Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline представило экстремальную версию Audi RSQ8-LE 1000, созданную на базе Audi RS Q8. После доработки мощность кроссовера выросла до 1000 л.с., а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

В то же время следует отметить, что RSQ8-LE 1000 не является серийной моделью Audi. Это лимитированный проект ABT Sportsline, который выпустят тиражом всего 30 экземпляров. О нем пишет topgir.com.ua.

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По заявлению компании, автомобиль способен развивать 320 км/ч, что превышает максимальную скорость большинства серийных премиальных кроссоверов. Для сравнения, Aston Martin DBX707 имеет максимальную скорость 310 км/ч, а Lamborghini Urus SE – 312 км/ч. Именно поэтому ABT называет свой проект самым быстрым кроссовером с гарантийным покрытием.

Особенностью новинки явилась и гарантия. После установки фирменного пакета доработок заводская гарантия Audi на двигатель и трансмиссию заменяется гарантией ABT Sportsline.

Компания берет на себя гарантийные обязательства по двигателю и коробке передач на 2 года или до 100 тыс. км пробега с момента первой регистрации автомобиля. Для моделей серии Legacy Edition, оснащенных системой впрыска водно-метаноловой смеси, действуют отдельные условия гарантийного обслуживания.

При этом заводская гарантия Audi продолжает действовать на узлы, которые не претерпели изменений во время тюнинга. Речь идет, в частности, о кузове, светотехнике и электронике салона.

Таким образом, Audi RSQ8-LE 1000 сочетает характеристики гиперкроссовера с официальной гарантийной поддержкой от производителя тюнинг-пакета, хотя формально остается доработанной версией серийного Audi RS Q8, а не отдельной заводской моделью.