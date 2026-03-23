Audi RS6 Avant получил 800 лс и экстремальный тюнинг от ABT Sportsline: фото

Текущее поколение Audi RS6 Avant, которое дебютировало в 2020 году, уже считается ветераном по современным меркам. Модель построена на платформе MLB от Volkswagen Group, которую также используют Audi A6, Audi A7 и Audi A8, а также большие SUV вроде Lamborghini Urus или Porsche Cayenne, отмечает Auto24.

Уже в ближайшее время ожидается новое поколение RS6, которое впервые за долгое время получит не только кузов Avant, но и седан. По предварительным данным, новинка будет иметь гибридные силовые установки с мощностью более 700 л.с. и составит конкуренцию таким моделям, как BMW M5.

800 лошадиных сил

Версия ABT RS6 Legacy Edition 800 поднимает планку производительности значительно выше заводских показателей. Под капотом остается знакомый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но после доработок он выдает уже 800 л.с. и 980 Нм крутящего момента.

Для сравнения, стандартный Audi RS6 Avant имеет 630 л.с., а предыдущая версия от ABT развивала около 760 л.с. Таким образом, прирост выглядит более чем ощутимым, особенно учитывая то, что универсал и без того входит в число самых быстрых в своем классе. Разгон до 100 км/ч в таком исполнении занимает чуть более трех секунд, что выводит модель на территорию полноценных суперкаров.

Технические доработки и аэродинамика

Инженеры ABT Sportsline серьезно поработали не только над двигателем, но и над всей технической составляющей автомобиля. В проекте использованы новые турбокомпрессоры, интеркулеры и усовершенствованную систему охлаждения, что позволяет стабильно реализовывать повышенную мощность.

Отдельное внимание уделили аэродинамике. Автомобиль получил новые элементы кузова – от переднего сплиттера до заднего антикрыла – которые не только меняют внешность, но и улучшают прижимную силу. Дополняет картину спортивная подвеска с койловерами и модернизированная выхлопная система с характерным громким звучанием.

Лимитированная серия для настоящих фанатов

ABT RS6 Legacy Edition 800 выпустят тиражом всего 30 экземпляров, что автоматически делает модель коллекционной. Стоимость официально не раскрывается, но с учетом того, что базовый Audi RS6 Avant стоит более 130 тысяч долларов, финальный ценник специальной версии будет значительно выше.