Audi RS Q5 Sportback может стать мощным гибридом на 630 "лошадок"

Прототип основан на SQ5 Sportback, однако его внешность имеет ряд отличий, отмечает Carscoops. Самая заметная из них спереди – увеличена решетка радиатора с горизонтальной планкой и специфическим сетчатым узором.

Передний бампер тоже переделали. Воздухозаборники стали выше и уже по сравнению с SQ5, хотя значительную их часть пока скрывает камуфляж. В профиль автомобиль хранит знакомый силуэт Q5 Sportback, но прототип получил расширенные колесные арки.

Это может указывать на увеличенную ширину колеи. Серийная версия также, вероятно, получит большие спортивные колеса и тормозную систему, рассчитанную на более высокие нагрузки. Сзади изменения заметны еще больше. Прототип имеет массивную двойную выхлопную систему с овальными наконечниками, новый спойлер и переработанный бампер без характерных для декоративных вентиляционных элементов SQ5.

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Салон будет близок к стандартному Q5.

Интерьер прототипа фотографам разглядеть не удалось. Ожидается, что RS Q5 Sportback сохранит архитектуру салона актуального Q5. Она предусматривает 11,9-дюймовую цифровую приборную панель и центральный 14,5-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Среди опций также доступен отдельный экран переднего пассажира. Для версии RS ожидается спортивный руль, специальные сиденья и дополнительные элементы оформления с логотипами RS.

RS Q5 Sportback может получить 630-сильный гибрид

Самая интересная часть новинки – силовая установка По предварительным данным, Audi может использовать у RS Q5 Sportback плагин-гибридную систему от RS 5. В новом RS 5 она совмещает 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, электродвигателем, литий-ионной батареей емкостью 25,9 кВт-ч и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Суммарная мощность системы RS5 составляет 470 кВт (639 л.с.), а максимальный крутящий момент– 825 Нм. Седан разгоняется от 0 до 100 км/ч в течение 3,6 секунд и может развивать до 250 км/ч. Запас хода RS 5 на электротяге достигает 84 км по циклу WLTP.

Пока Audi официально не подтвердила, что именно эта силовая установка достанется RS Q5 Sportback. Поэтому приведенные характеристики следует рассматривать как предварительные данные, а не спецификацию будущей серийной модели.

Когда дебютирует Audi RS Q5 Sportback